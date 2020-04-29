ما حكم المضمضمة والاستنشاق اثناء الصوم؟ ..الافتاء تجيب

أجاب الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية،عن سؤال "حكم المضمضة والاستنشاق أثناء الصوم؟، وذلك خلال فتوى مسجلة له.

وأجاب "وسام"، قائلًا: إن المضمضة والاستنشاق لا حرج فيهما شرعًا، فهما من الوضوء ولكن يكره المبالغة فيهما اثناء الصوم .

حكم المضمضة والاستنشاق في الوضوء أثناء الصيام.. سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك ".

وقالت دار الإفتاء إنه يجوز للصائم المضمضة والاستنشاق، ويكره المبالغة فيهما.

وكان الشيخ مجدي عاشور، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أوضح أن المضمضة والاستنشاق سُنة من سنن الوضوء وتكون 3 مرات.

وتابع أمين الفتوى، فى إجابته عن سؤال: ما حكم المضمضة والاستنشاق أثناء الصوم؟" أنها لا بأس بها وهى سنة يتبعها الناس فى الوضوء.

وحذر "عاشور" من المبالغة فى الاستنشاق والمضمضة، لافتًا إلى أنه لا يجب أن يمكث الماء فى الفم لمدة طويلة، مضيفًا أن المبالغة فيهم مكروها ولا تفسد الصوم.