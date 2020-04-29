  • الأربعاء 29 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر01:32 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
مصلحة الضرائب

الضرائب تكشف عن مفاجأة بشأن ضريبة الدخل للشركات

تدوينة من "إيدي كوهين" تكشف مفاجأة عن "أم هارون"

تدوينة من "إيدي كوهين" تكشف مفاجأة عن "أم هارون"

رئيس وزراء بريطانيا و خطيبته

بعد شفائه من "كورونا".. رئيس وزراء بريطانيا يرزق بطفل من خطيبته

مرتضى منصور

فرمان مفاجئ لمرتضى منصور

شيخ الأزهر: الفن ليس من هدفه الاحتفاء بالبلطجية واللصوص

شيخ الأزهر: الفن ليس من هدفه الاحتفاء بالبلطجية واللصوص

الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية

مستشار الرئيس يكشف آخر تطورات علاج كورونا بمصر

أماش

جاستن أماش.. فلسطيني الأصل في السباق الرئاسي الأمريكي

صلاح

حقيقة رحيل "صلاح" عن صفوف "الريدز"

مراسل يظهر على الهواء مباشرة بدون بنطلون

مراسل يظهر على الهواء مباشرة بدون بنطلون

ارشيفية

تسريب امتحانات اللغة العربية للأول الثانوي.. والوزير يحذر

بعد شفائه من "كورونا".. رئيس وزراء بريطانيا يرزق بطفل من خطيبته

عرب وعالم

رئيس وزراء بريطانيا و خطيبته
رئيس وزراء بريطانيا و خطيبته
Advertisements

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

كورونا يجبر فرنسا على إلغاء الدوري هذا الموسم

#

شفاء رئيس البرلمان الإيراني من فيروس كورونا

#

رئيس وزراء بريطانيا يعود إلى أداء مهامه بعد تعافيه من كورونا

#

نقل رئيس الوزراء البريطاني جونسون إلى المستشفى

موعد

مرتضى منصور

كاف

زمالك

لاعبين

رزق رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بطفل من خطيبته، كاري سيموندز، في الساعات الأولي من صباح اليوم، حسبما أعلن مقر الحكومة البريطانية.

وأشار المتحدث باسم الحكومة في تصريحات صحفية نشرتها "مصراوي" إلي أن طفل رئيس الوزراء ذكر وهو بحالة جيدة في مستشفي لندن، لافتا إلى أن رئيس الوزراء و خطيبته يقدمان شكرهما لفريق قسم الولادة.

جدير بالذكر أن رئيس الوزراء البريطاني قد أصيب بفيروس"كورونا" في أواخر مارس الماضي ولكنه تعافي وعاد لعمله منذ عدة أيام.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نحتاج إلى التراث كله "حلوه ومره"

محمود سلطان

جمال حمدان..عن الإسلام وروح المكان والإنسان

د. هشام الحمامي

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر

العالم يتذوق طعم البيولوجيا المدمرة

عمار بكر

الصحفية التي أغضبت ترامب في ليلة كورونا

فراج إسماعيل

في مايو القادم

ياسر أنور
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» بسبب كورونا.. طالبان تتوعد الحكومة الأفغانية بالانتقام
» جامعة القاهرة تكشف حقيقة إصابة مسئول بقصر العيني بكورونا
» طفل قمامة "طلخا".. لغز الشرطة تبحث عن حله
» "كاف" يكشف حقيقة تحديد موعد لاستئناف مسابقاته
» في عيد ميلاده.. أشهر أعمال حمدي الوزير في رمضان
» "ترامب" يكشف سر إعلان إصابة مليون شخص بكورونا في أمريكا
» السعودية.. إحباط "جريمة منظمة كبرى" والقبض على جميع عناصرها
» صدمة في اليوفي.. 4 عينات إيجابية لفيروس كورونا لنجم الفريق
» سيف زاهر يكشف مخالفات بالجملة بـ "الجبلاية"
» أتوبيسات وإقامة مجانية للعائدين من السعودية بالغردقة
» وفاة نجم بوليود عن عمر يناهز 53 عاما

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:46

  • شروق

    05:17

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:38

  • عشاء

    20:08

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية