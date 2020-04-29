  • الأربعاء 29 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر01:32 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
مصلحة الضرائب

الضرائب تكشف عن مفاجأة بشأن ضريبة الدخل للشركات

تدوينة من "إيدي كوهين" تكشف مفاجأة عن "أم هارون"

تدوينة من "إيدي كوهين" تكشف مفاجأة عن "أم هارون"

رئيس وزراء بريطانيا و خطيبته

بعد شفائه من "كورونا".. رئيس وزراء بريطانيا يرزق بطفل من خطيبته

مرتضى منصور

فرمان مفاجئ لمرتضى منصور

شيخ الأزهر: الفن ليس من هدفه الاحتفاء بالبلطجية واللصوص

شيخ الأزهر: الفن ليس من هدفه الاحتفاء بالبلطجية واللصوص

الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية

مستشار الرئيس يكشف آخر تطورات علاج كورونا بمصر

أماش

جاستن أماش.. فلسطيني الأصل في السباق الرئاسي الأمريكي

صلاح

حقيقة رحيل "صلاح" عن صفوف "الريدز"

مراسل يظهر على الهواء مباشرة بدون بنطلون

مراسل يظهر على الهواء مباشرة بدون بنطلون

ارشيفية

تسريب امتحانات اللغة العربية للأول الثانوي.. والوزير يحذر

شيخ الأزهر: الفن ليس من هدفه الاحتفاء بالبلطجية واللصوص

الحياة السياسية

شيخ الأزهر: الفن ليس من هدفه الاحتفاء بالبلطجية واللصوص
شيخ الأزهر: الفن ليس من هدفه الاحتفاء بالبلطجية واللصوص
Advertisements

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

بالصور.. شيخ الأزهر يزور قبر «الإمام البخاري» بسمرقند

#

طلب عاجل من "سعاد صالح" لـ شيخ الأزهر

#

سجال العلماء

#

"الخشت" يرد على شيخ الأزهر: "كلامي ليس شذوذًًا"

مواقع التواصل

البث المباشر

البنطلون

رييف

ثمّن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ما يقوم به الفن من دور هادف ورسالة للارتقاء بالإنسان.

وأضاف الطيب بحسب ما نشرته صفحة صوت الأزهر على فيس بوك عن مقاله اليوم الأربعاء عن "الفن بين الإبداع والرسالة" في عددها الصادر اليوم، أن للأزهر تاريخ بعيد وقريب فى حماية الإبداع المسئول.

وأوضح الطيب أن الأزهر يشجع ويساند ويدعم الفن الذى يحمل رسالة للارتقاء بالمجتمع وتغيير الواقع السيئ إلى واقع أفضل.

وأشار إلى أن الفن إذا فقد رسالته يصبح فنا مبتذلا وضارا ومدمرا، والدليل الأعمال الفنية التى تحتفى بالنماذج الفاسدة من الأشقياء والبلطجية واللصوص وأصحاب تجارب الثراء المحرّم والمتحرشين ومنتهكى الأعراض فى إطار من العنف اللفظى والبدنى المقيت.

وتابع: أثبتت بعض الأعمال الفنية التى تعرض مؤخرا - كما بلغني من كثير من المتابعين - أنه يمكن أن تكون الرسالة قوية فتعرض للشباب جزءاً من تاريخهم وحاضرهم وتقدم لهم نماذج القدوة الصالحة من أبطال هذا الوطن وشهدائه.

ودعا الطيب كل صناع الدراما إلى استثمار نجاح الأعمال الجادة التى أثبتت أن الجمهور يقبل على الفن الهادف ويتأثر به.

وأكد في مقاله أننا  نتطلع نحن المشاهدين المحبين للفنون الراقية الهادفة أن نرى مزيدا من الأعمال التى تنمى الوعى وتعزز القيم الاجتماعية، مثل تناول الرسالة العظيمة التى يقوم بها الأطباء وطواقم الصحة والإغاثة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نحتاج إلى التراث كله "حلوه ومره"

محمود سلطان

جمال حمدان..عن الإسلام وروح المكان والإنسان

د. هشام الحمامي

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر

العالم يتذوق طعم البيولوجيا المدمرة

عمار بكر

الصحفية التي أغضبت ترامب في ليلة كورونا

فراج إسماعيل

في مايو القادم

ياسر أنور
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» بسبب كورونا.. طالبان تتوعد الحكومة الأفغانية بالانتقام
» جامعة القاهرة تكشف حقيقة إصابة مسئول بقصر العيني بكورونا
» طفل قمامة "طلخا".. لغز الشرطة تبحث عن حله
» "كاف" يكشف حقيقة تحديد موعد لاستئناف مسابقاته
» في عيد ميلاده.. أشهر أعمال حمدي الوزير في رمضان
» "ترامب" يكشف سر إعلان إصابة مليون شخص بكورونا في أمريكا
» السعودية.. إحباط "جريمة منظمة كبرى" والقبض على جميع عناصرها
» صدمة في اليوفي.. 4 عينات إيجابية لفيروس كورونا لنجم الفريق
» سيف زاهر يكشف مخالفات بالجملة بـ "الجبلاية"
» أتوبيسات وإقامة مجانية للعائدين من السعودية بالغردقة
» وفاة نجم بوليود عن عمر يناهز 53 عاما

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:46

  • شروق

    05:17

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:38

  • عشاء

    20:08

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية