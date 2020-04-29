شيخ الأزهر: الفن ليس من هدفه الاحتفاء بالبلطجية واللصوص

29 أبريل 2020 - 12:13 م

ثمّن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ما يقوم به الفن من دور هادف ورسالة للارتقاء بالإنسان.

وأضاف الطيب بحسب ما نشرته صفحة صوت الأزهر على فيس بوك عن مقاله اليوم الأربعاء عن "الفن بين الإبداع والرسالة" في عددها الصادر اليوم، أن للأزهر تاريخ بعيد وقريب فى حماية الإبداع المسئول.

وأوضح الطيب أن الأزهر يشجع ويساند ويدعم الفن الذى يحمل رسالة للارتقاء بالمجتمع وتغيير الواقع السيئ إلى واقع أفضل.

وأشار إلى أن الفن إذا فقد رسالته يصبح فنا مبتذلا وضارا ومدمرا، والدليل الأعمال الفنية التى تحتفى بالنماذج الفاسدة من الأشقياء والبلطجية واللصوص وأصحاب تجارب الثراء المحرّم والمتحرشين ومنتهكى الأعراض فى إطار من العنف اللفظى والبدنى المقيت.

وتابع: أثبتت بعض الأعمال الفنية التى تعرض مؤخرا - كما بلغني من كثير من المتابعين - أنه يمكن أن تكون الرسالة قوية فتعرض للشباب جزءاً من تاريخهم وحاضرهم وتقدم لهم نماذج القدوة الصالحة من أبطال هذا الوطن وشهدائه.

ودعا الطيب كل صناع الدراما إلى استثمار نجاح الأعمال الجادة التى أثبتت أن الجمهور يقبل على الفن الهادف ويتأثر به.

وأكد في مقاله أننا نتطلع نحن المشاهدين المحبين للفنون الراقية الهادفة أن نرى مزيدا من الأعمال التى تنمى الوعى وتعزز القيم الاجتماعية، مثل تناول الرسالة العظيمة التى يقوم بها الأطباء وطواقم الصحة والإغاثة.