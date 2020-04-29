» جامعة القاهرة تكشف حقيقة إصابة مسئول بقصر العيني بكورونا

29 أبريل 2020 - 12:13 م

أكد الدكتور محمود علم الدين المتحدث الرسمي لجامعة القاهرة، أن إدارة المستشفيات بالجامعة تقوم بدورها في معالجة المواقف المختلفة على أكمل وجه ووفقا لما حددته وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية من إجراءات تستهدف توفير أعلى درجات الوقاية والحماية للعاملين والمرضى، والأطقم الطبية التي تواصل عملها ليل نهار دون كلل، وآخر تلك المواقف كان المتعلق بإصابة أحد أخصائي التغذية بالمستشفيات.

وأوضح المتحدث الرسمي لجامعة القاهرة أنه في الوقت الذي تتضافر فيه كافة جهود الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، والذي تهاوت أمام انتشاره لأعتي أنظمة الرعاية الصحية والطبية في العالم، نجد أن بعض الصحف تتسابق للحصول على ما تعتقد أنه سبق أو انفراد صحفي مضحية بالصحة والاكتمال والدقة كعناصر أساسية ومحددات أخلاقية للتغطية الإخبارية الأمر الذى قد يترتب عليه إثارة الذعر بين المواطنين، والنيل من الجهود المكثفة والمخططة لمكافحة انتشار الفيروس، والتشكيك فيما تقوم بها الأطقم الطبية وفرق مكافحة العدوي في المستشفيات، من خلال التركيز على ما تتوهمه من وجود اخطاء فيما يتخذ من إجراءات أقرتها وزارة الصحة ومنظمة العالمية.

وأضاف المتحدث الرسمي لجامعة القاهرة، أن الأنباء المنشور حول إصابة المسئول الرئيسي عن توزيع الطعام بقصر العيني بكورونا، والذى يعطى انطباعاً بأن هذا المسئول قد ساهم - بحكم وظيفته - في نقل العدوي الي العديد من المرضي يتضمن العديد من المغالطات التي يمكن تصويبها -وفقا لما تم ووفقا لتصريح -الدكتور أحمد طه مدير عام المستشفيات – من خلال النقاط التالية:

أولا: لأن من أصيب هو أحد أخصائي التغذية بالمستشفيات.

ثانياً : أن المذكور ظهرت عليه أعراض عدوي تنفسية منذ أسبوعين وتم علي الفور عزله عن العمل وأخذ عينة تحليل منه والتي اثبتت إصابته بفيروس كورونا.. فتم علي الفور تطبيق البروتوكولات المعمول بها من عزل المريض والتنسيق مع وزارة الصحة، والتي قامت بنقله إلي أحد مستشفيات العزل لأخذ العلاج اللازم، وقد تماثل حالياً للشفاء التام.

ثالثاً: أنه قد تم حصر جميع المخالطين للمريض في حينها، وأخذ عينات منهم. وقد جاءت نتيجتها لهم جميعًا سلبية.

رابعاً : تم تعقيم مكان عمل المريض بالكامل وغلقه لمدة 24 ساعة ثم إعادته للعمل مرة أخرى.

وطالبت جامعة القاهرة بتحرى الصحة والدقة فيما يتم نشره عن الإصابات بفيروس كورونا، مؤكدة انها لن تتردد فى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع ناشرى أى أخبار غير صحيحة أو غير دقيقة تدخل في عداد الأخبار الزائفة التى تستهدف نشر الشائعات والأكاذيب.







