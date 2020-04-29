مستشار الرئيس يكشف آخر تطورات علاج كورونا بمصر

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كورونا

محمد عوض تاج الدين

مستشار الصحة

أكد محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشئون الصحية، أن الدولة تحاول الوصول في أسرع وقت لاكتشاف العلاج المناسب لـ "كورونا"، كاشفًا عن آخر التطورات بشأن اللقاحات المستخدمة لعلاج فيروس «كورونا» المستجد.

وعن علاج المصابين بالفيروس في مصر، قال مستشار الرئيس، في تصريحات لبرنامج «يحدث في مصر»، مع شريف عامر، إن الدولة المصرية تواصلت مع دول الصين وألمانيا وإيطاليا عبر الفيديوكونفرانس للوصول إلى أفضل ما يمكن تقديمه لعلاج المصابين، حيث تم استخدام جميع الأدوية التي تم تداولهًا عالميًا في العلاج من «كورونا»، مشيرًا إلى أن المرضى يحصلون على كافة الأدوية والرعاية الكاملة خلال فترة العلاج.

وتابع: «يتم تجربة الأدورية كما يتم تحديث برامج العلاج وفق ما هو متاح، حيث الممكن تغير أنواع الأدوية التي يحصل عليها المريض وذلك يتم بعد معرفة الأثار الجانبية وتأثيرها عليه خاصة إذا كان مصاب بأمراض مثل السكري والضغط والكلى».

وأكد تاج الدين أنه حتى الآن لا يوجد دواء محدد تم اكتشافه يعالج فيروس «كورونا» نهائيًا، مضيفًا أن جميع الأدوية التي يأخذها مصابي فيروس «كورونا» تكون نوعين فقط، أولهما «أدوية ضد الفيروسات أو تعمل ضد الفيروسات»؛ في محاولة لكبح جماح هذا الفيروس، وهناك أدوية أخرى عرفت منذ زمن «تعالج الأمراض المناعية»، مثل دواء «أفيجان» و«الكلوروكوين» و«الهيدروكلوكين» والتي تستخدم في علاجي مصابي الملاريا والروماتويد، كما تم استخدام البلازما المناعية للذين تم شفائهم من مرض كورونا في علاج بعض الحالات الشديدة.

وأشار إلى أن جميع الأدوية التي تستخدم في العالم لعلاج فيروس «كورونا» تم جلبها إلى مصر، حتى الذي لم يكن متوفرًا، تم توفيره واستخدامه لعلاج المصابين.


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