» "ترامب" يكشف سر إعلان إصابة مليون شخص بكورونا في أمريكا

29 أبريل 2020 - 11:27 ص

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أن السبب الوحيد لإعلان أمريكا عن مليون إصابة بفيروس كورونا هو تطوير أفضل نظام اختبار للكشف عن فيروس كورونا في العالم.







وقال ترامب في تغريدة على تويتر: "السبب الوحيد الذي أعلنت فيه الولايات المتحدة عن مليون حالة إصابة بفيروس كورونا هو أن نظام اختبارنا أفضل بكثير من أي دولة أخرى في العالم. والبلدان الأخرى متأخرة جدًا في اختبار (أعداد كبيرة من الأشخاص)، وبالتالي تُظهر حالات أقل بكثير!".



وصرح الرئيس الأمريكي، سابقًا، بأن الولايات المتحدة ستجري قريبًا ما يصل إلى 5 ملايين اختبار للفيروس التاجي يوميًا. وإلى الآن تم اختبار ما يقرب من 5.8 مليون شخص في البلاد منذ بدء الوباء العالمي.





وتجاوزت الولايات المتحدة المليون إصابة وفق بيانات موقع "جونز هوبكنز"، بعد بضعة أشهر فقط من انتشار الفيروس التاجي المستجد إلى أمريكا.



