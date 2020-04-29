الرئيس البرازيلي: لا أستطيع أن أخلق المعجزات وغدا سيأتي دوري

29 أبريل 2020 - 10:58 ص

صرح الرئيس البرازيلي، جاير بولسونارو، بأنه لن يتمكن من صنع معجزة للتخلص من فيروس"كورونا" المستجد معترفًا بأنه يشعر بالعجز أمامه، بعد أن أودي بحياة 5 آلاف مواطن، متجاوزًا العدد الذي سجلته الصين حيث تم اكتشاف الفيروس لأول مرة.

وأضاف الرئيس البرازيلي في تصريحات صحفية نشرتها" البوابة نيوز": "أنه يعتذر عن استخفافه بخطورة "كورونا" وامتناعه عن اتخاذ إجراءات لوقف تفشيه في أكبر دولة بأمريكا اللاتينية قائلا: "أنا آسف لكنني لا أستطيع أن أخلق المعجزات".

ووجه الرئيس تعازيه إلي عائلات الضحايا لافتًا إلي أن معظم المتوفين من كبار السن مختتمًا كلامه: "هذه هي الحياة.. غدًا سيأتي دوري بالطبع نريد أن تموت بكرامة ونترك ذكريات طيبة عن أنفسنا".