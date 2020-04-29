بعد شراء ناد كبير.. السعودية تحضر مفاجأة بالدوري الإنجليزي

29 أبريل 2020 - 10:05 ص

بعد أن كشف تقارير صحفية إنجليزية، عن شراء المملكة العربية السعودية لنادي نيوكاسل الإنجليزي، يبدو أن المملكة تحضر مفاجأة جديدة لعشاق الكرة المستديرة والدوري الإنجليزي.



وكشفت تقارير عن أن المملكة العربية السعودية ستنافس بقوة خلال الفترة المقبلة على شراء حقوق العرض للدوري الإنجليزي.

وحسب صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية فإن هناك بعض المصادر المقربة من السعودية ستعمل على الضغط على الأندية الإنجليزية من أجل الحصول على حقوق الدوري الإنجليزي، وذلك بعدما يتم الاستحواذ على نادي نيوكاسل يونايتد.



وأضافت الصحيفة، أن ملاك شبكة "بي إن سبورت" لديهم قلق كبير من وصول السعودية إلى الدوري الإنجليزي وامتلاكهم لنادي في البريميرليج، خاصة في ظل الصراع السياسي القوي والواضح للعالم كله بين قطر والمملكة.





وأردف أنه في حالة نجحت السعودية في الحصول على نادي نيوكاسل فمن المتوقع البدء في العمل على شراء حقوق التلفزيون الدوري الإنجليزي، بخاصة أن لديهم القوة المالية التي تضاهي اقتصاد قطر وتنافسه.



