دراسة جديدة تصدم اللاعبين.. ما الأمر

29 أبريل 2020 - 10:01 ص

حذرت دراسة في ألمانيا وإيطاليا، من خطر انتشر فيروس كورونا المستجد، حال عودة النشاط الكروى بالعالم.

وأشارت الدراسة إلى أن لاعبي كرة القدم والرياضيين الآخرين يواجهون خطر إصابة رئاتهم بالفيروس، لاستنشاق جسيمات الفيروس وتوجيهها إلى المناطق السفلى من الرئة بسبب التدريبات البدنية الشاقة.

ويمكن لكوفيد-19، أن يتسبب في أضرار بالرئة ومضاعفات مثل: الالتهاب الرئوي ومتلازمة الضائقة التنفسية الحادة.

كما تشير الدراسة، إلى أن الرياضيين الذين لم تظهر عليهم أي أعراض قد تسوء حالاتهم عن طريق نقل العدوى إلى رئاتهم خلال التدريبات البدنية الشاقة.

وقد يُخرج الرياضيون، المصابون بالعدوى ولا تظهر عليهم أعراض، رذاذًا خلال عملية الزفير ربما يحمل الفيروس ثم يعيدون استنشاقه.

وتقول الدراسة "هذا الرذاذ ربما يتم استنشاقه مجددا ويسهل من انتشار الفيروس من الشعب الهوائية العليا إلى السفلى".