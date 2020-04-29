» حادث طعن في ألمانيا والقبض على بعض المشتبه بهم

29 أبريل 2020 - 09:41 ص

أعلنت وسائل إعلام محلية ألمانية إصابة 4 مواطنين في عملية طعن إرهابية بمدينة هاناو الألمانية.

وتمكنت الشرطة الألمانية من اعتقال اثنين من المشتبه بهم في مسرح الجريمة ولم يتم الإعلان عن أي تفاصيل أكثر، حسبما نشرت "الوطن".

جدير بالذكر أن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية أعلن أنه تم رصد 1304 حالات جديدة مصابة بفيروس"كورونا" لترتفع الإصابات إلى 157641 حالة، فيما سجلت حالات الوفاة 202 حالة جديدة لتصل إلى 6115 حالة وفاة.