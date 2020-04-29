وفاة الفلسطيني الملقب بـ"حبيب الأقصى" وهو يتوضأ لصلاة الفجر

29 أبريل 2020 - 09:38 ص

أعلن سكان مخيم البريج وسط قطاع غزة، عن وفاة الحاج الفلسطيني أسعد جبر، وهو يتوضأ استعدادا لصلاة الفجر .

وبحسب ما نقلته وكالة غزة الآن فقد كتب نجله على فيس بوك: "رحمك الله يا والدي كنا ننتظرك في اللحظات الأخيرة لصلاة الفجر ولكن قدر الله رحمك الله وغفر لك وجعلك الله في الفردوس الأعلى" .

وكان آخر مقطع فيديو نشره الراحل فيديو لصلاة الجماعة وعند السجود ظل أحد المصلين ساجدا, وتبين بعد انتهاء الصلاة بأنه قد توفي في مشهد ولحظات مؤثرة سائلين المولى عز وجل أن يغفر له ويرحمه.

يذكر أن الرجل يلقب نفسه بـ"حبيب الأقصى"، حيث تفاعل رود مواقع التواصل الاجتماعي مع وفاة الرجل، بسبب المنشورات الأخيرة التي كان قد شاركها على حسابه في فيس بوك وكأنه متيقن بأن روحه الطاهرة ستصعد إلى السماء.



