السعودية تعلن فتح الحرمين الشريفين أمام المصلين خلال أيام

أحمد عادل شعبان
في خبر سار لكثير من المسلمين ، أعلن الشيخ عبد الرحمن السديس - رئيس شئون المسجد الحرام والمسجد النبوي - أن السعودية سوف تفتح أبواب الحرمين أمام المصلين خلال أيام.
وقال السديس عبر حساب رئاسة المسجد الحرام الرسمي على سناب شات: أبشركم بأن إن شاء الله أيام، وتنكشف الغمة عن ھذه الأمة، ونعود إلى الحرمين للطواف وللسعي وللصلاة.
وأضاف: بالتأكيد بأن الأمور ستعود بإذن الله كما كانت، مضيفا "الدولة أحرص منا على هذا الأمر.
واستدرك: لكن يجب علينا أيضا ألا نتسرع في التحرر من الإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا .
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