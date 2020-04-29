السعودية تعلن فتح الحرمين الشريفين أمام المصلين خلال أيام

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فتح الحرمين الشريفين

في خبر سار لكثير من المسلمين ، أعلن الشيخ عبد الرحمن السديس - رئيس شئون المسجد الحرام والمسجد النبوي - أن السعودية سوف تفتح أبواب الحرمين أمام المصلين خلال أيام.

وقال السديس عبر حساب رئاسة المسجد الحرام الرسمي على سناب شات: أبشركم بأن إن شاء الله أيام، وتنكشف الغمة عن ھذه الأمة، ونعود إلى الحرمين للطواف وللسعي وللصلاة.

وأضاف: بالتأكيد بأن الأمور ستعود بإذن الله كما كانت، مضيفا "الدولة أحرص منا على هذا الأمر.

واستدرك: لكن يجب علينا أيضا ألا نتسرع في  التحرر من الإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا .

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