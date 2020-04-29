السعودية تعلن فتح الحرمين الشريفين أمام المصلين خلال أيام

29 أبريل 2020 - 06:48 ص

في خبر سار لكثير من المسلمين ، أعلن الشيخ عبد الرحمن السديس - رئيس شئون المسجد الحرام والمسجد النبوي - أن السعودية سوف تفتح أبواب الحرمين أمام المصلين خلال أيام.



وقال السديس عبر حساب رئاسة المسجد الحرام الرسمي على سناب شات: أبشركم بأن إن شاء الله أيام، وتنكشف الغمة عن ھذه الأمة، ونعود إلى الحرمين للطواف وللسعي وللصلاة.



وأضاف: بالتأكيد بأن الأمور ستعود بإذن الله كما كانت، مضيفا "الدولة أحرص منا على هذا الأمر.



واستدرك: لكن يجب علينا أيضا ألا نتسرع في التحرر من الإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا .