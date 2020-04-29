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ظهور زعيم كوريا الشمالية داخل نعش .. وسط تكهنات بوفاته

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وفاة زعيم كوريا الشمالية

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية صورة لكيم جون أون زعيم كوريا الشمالية مستلقيا في نعش.

وظهر وقد تم تغطيته ببطانية حمراء ورأسه على وسادة وسط استلقائه على ظهره.

وتبين أن هذه الصورة متشابهة إلى حد كبير مع صورة تم التقاطها لوالد زعيم كوريا الشمالية في جنازته عام 2011 .

وعلى الرغم من نسب صورة "كيم جونج أون" إلى تلفزيون هونج كونج إلا أن مصادرها يبدو غير واضحا حتى الآن .

وتأتي هذه الصورة وسط تكهنات بوفاة زعيم كوريا الشمالية بعد عملية فاشلة.


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