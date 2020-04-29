إبراهيم سعيد يحرج ميدو بعد السر الخطير الذي كشفه عن كورونا

29 أبريل 2020 - 05:39 ص

سخر إبراهيم سعيد - نجم الأهلي واالزمالك السابق - من التصريحات التي أدلى بها أحمد حسام ميدو - نجم الزمالك الأسبق - بشأن كورونا.



وقال "ميدو" في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر" : لوك مونتاريي مكتشف مرض الأيدز والحاصل عام جائزة نوبل قال امبارح ان الكورونا تم صناعته في المختبرات وأنه من عمل الإنسان!! بيقول كمان ان السبب انه فيروس قاتل انه فيه جزء من ال HIV اللي بيدمر الجهاز المناعي للجسم!!.



ورد "إبراهيم سعيد" ساخرا: اتسحر ونام بقى.



