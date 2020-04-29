» وفيات كورونا في أمريكا تتجاوز عدد قتلى حرب فيتنام

29 أبريل 2020 - 01:10 ص

أفاد إحصاء أجرته وكالة «رويترز» أن عدد الوفيات بسبب فيروس «كورونا» المستجد في الولايات المتحدة، الثلاثاء، تجاوز عدد القتلى الأمريكيين الذين سقطوا خلال حرب فيتنام وهو 58220، بينما عبرت حالات الإصابة حاجز المليون.



ووفقا للإحصاء، فقد زاد عدد حالات الإصابة في الولايات المتحدة بواقع المثلين في 18 يوما. ويمثل هذا الرقم ثلث جميع حالات الإصابة في العالم.



ويُعتقد أن العدد الفعلي للحالات أعلى من ذلك ويحذر مسؤولو الصحة العامة في الولايات من أن نقص العمال المدربين والمواد أثر سلبا على قدرات الفحص.



ورُصدت نحو 30% من الحالات في ولاية نيويورك، بؤرة تفشي المرض في البلاد، تلتها ولايات نيوجيرزي وماساتشوستس وكاليفورنيا وبنسلفانيا.



وبلغ عدد الوفيات في الولايات المتحدة، الثلاثاء، منذ تسجيل أول حالة وفاة في 29 فبراير، 58233 شخصا، بزيادة أكثر من 2000 عن اليوم السابق.



ووفقا لنموذج توقعات وضعته جامعة واشنطن وكثيرا ما يستشهد به مسؤولون في البيت الأبيض، فيمكن أن يتسبب تفشي المرض في وفاة أكثر من 74000 شخص في البلاد بحلول 4 أغسطس، مقارنة بتوقعات في 22 أبريل حددت الرقم بنحو 67600.



وعلى الصعيد العالمي، تجاوزت حالات الإصابة ثلاثة ملايين منذ بدء تفشي المرض في الصين أواخر العام الماضي. ويوجد في الولايات المتحدة، ثالث أكبر بلد في العالم من حيث عدد السكان، خمسة أمثال عدد الحالات التي رُصدت في الدول التي تليها من حيث مستوى التضرر وهي إيطاليا وإسبانيا وفرنسا.



وبحسب رويترز، فإن من بين الدول العشرين الأكثر تضررا بسبب المرض، تحتل الولايات المتحدة المرتبة الخامسة استنادا إلى عدد الحالات مقابل عدد الأفراد. ويوجد في الولايات المتحدة نحو 30 حالة لكل 10000 شخص. وتحتل إسبانيا المرتبة الأولى بأكثر من 48 حالة لكل 10000 شخص، تليها بلجيكا وسويسرا وإيطاليا.



وبالإضافة إلى تجاوز عدد قتلى حرب فيتنام، فإن الوفيات بسبب الفيروس في الولايات المتحدة تجاوزت عدد الوفيات بسبب الإنفلونزا الموسمية في السنوات الأخيرة، باستثناء موسم 2017-2018، وفقا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

