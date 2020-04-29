» 167 دولة تتضامن مع نيويورك في مواجهة كورونا

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كورونا.. الأمم المتحدة تتبرع لنيويورك بربع مليون قناع طبي

أعلنت 167 دولة عضو بالأمم المتحدة، الثلاثاء، تضامنها مع مدينة نيويورك الأمريكية، في ظل تفشي واسع لفيروس كورونا بين سكانها.
وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن "167 دولة عضو ومراقب دائم بالأمم المتحدة أصدرت بمبادرة من الأردن، بيانا للتعبيرعن التضامن والتقدير لنيويورك".
وأوضح دوجاريك أن الأمين العام أنطونيو غوتيريش قرر إصدار هذا البيان كوثيقة رسمية من وثائق الأمم المتحدة.
وقال البيان: "سينتصر سكان نيويورك على هذا التحدي، ونحن على ثقة بأنهم سيهزمون هذا العدو الشرير".
وبأكثر من 22 ألف حالة وفاة و291 ألف إصابة بالفيروس حتى صباح الثلاثاء، لا تزال نيويورك في صدارة إحصائيات الولايات الأمريكية.
وتتصدر الولايات المتحدة قائمة وفيات وإصابات كورونا عالميا.
ووفق آخر حصيلة، بلغت إصابات كورونا في الولايات المتحدة مليون و4 آلاف، توفي منهم 56 ألفا و527، بينما تعافى 137 ألفا و591.
إجمالاً، أصاب الفيروس حتى مساء الثلاثاء، أكثر من 3 ملايين و116 ألفا، توفي منهم نحو 216 ألفًا، وتعافى أكثر من 946 ألفًا، وفق موقع "worldometers" المختص برصد ضحايا الفيروس. -

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