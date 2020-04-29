  • الأربعاء 29 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر02:06 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الدكتور شوقي علام

المفتى: من حق الأطباء والتمريض الإفطار بسبب «كورونا»

كورونا في فرنسا

"لجنة الإنقاذ العالمية": مليار إصابة محتملة بكورونا

كرم جبر

تعليق ناري لرئيس "الوطنية للصحافة" على برنامج رامز جلال

رضا عبد العال

رضا عبد العال يفجر مفاجأة صادمة عن "الجوهري"

رامز جلال مجنون رسمي

أول تعليق للرقابة على المصنفات بشأن "رامز مجنون رسمي"

رامز جلال

سمير صبري يتوعد رامز جلال ويطالب بمحاكمته

الدكتور محمد عوض تاج الدين

مستشار الرئيس للصحة يوجه رسالة هامة للمصريين

صندوق النقد الدولي

تفاصيل قرض صندوق النقد الدولي الجديد لمصر

وزير الأوقاف

وزير الأوقاف يكشف: سنفتح المساجد في هذه الحالة

أطباء يحتجون «عراة» على نقص معدات الوقاية من كورونا

صور.. أطباء يحتجون «عراة» على نقص معدات الوقاية من كورونا

فرنسا.. 367 وفاة بكورونا ترفع الحصيلة إلى 23 ألفا و660

عرب وعالم

كورونا
كورونا
Advertisements

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

فرنسا.. 437 وفاة بكورونا ترفع الحصيلة لهذا الرقم

#

إيطاليا.. 415 وفاة بكورونا ترفع الحصيلة لهذا الرقم

#

فرنسا.. 531 وفاة بكورونا ترفع الإجمالي إلى 20 ألفا و796

#

فرنسا.. وفيات كورونا تتخطى 20 ألفا

سجلت فرنسا، الثلاثاء، 367 حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا، لترتفع الحصيلة إلى 23 ألفا و660.
وأفادت وزارة الصحة، في بيان، أن عدد المصابين بالفيروس ارتفع إلى 197 ألفا و589، عقب تشخيص ألفا و520 حالة جديدة.
وأشار البيان، إلى أن 27 ألفا و484 مصابا يخضعون للرعاية الطبية في المشافي، بينهم 4 آلاف و387 مصابا في العناية المركزة.
وارتفع عدد المتعافين إلى 46 ألفا و886، إثر تماثل ألفا و373 شخصا للشفاء في آخر 24 ساعة.
وتحل فرنسا في المرتبة الرابعة على مستوى العالم من حيث عدد وفيات كورونا، بعد كل من الولايات المتحدة، وإيطاليا، وإسبانيا.
وأصاب الفيروس حتى مساء الثلاثاء، أكثر من 3 ملايين و110 آلاف، توفي منهم نحو 215 ألفًا، وتعافى أكثر من 944 ألفًا، وفق موقع "worldometers" المختص برصد ضحايا الفيروس. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نحتاج إلى التراث كله "حلوه ومره"

محمود سلطان

جمال حمدان..عن الإسلام وروح المكان والإنسان

د. هشام الحمامي

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر

العالم يتذوق طعم البيولوجيا المدمرة

عمار بكر

الصحفية التي أغضبت ترامب في ليلة كورونا

فراج إسماعيل

في مايو القادم

ياسر أنور
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» إنتاج 60 مليون جرعة للقاح محتمل ضد كورونا
» وفيات كورونا في أمريكا تتجاوز عدد قتلى حرب فيتنام
» انهيار أسعار النفط مع تقلص طاقة التخزين العالمية
» هذا ما قالته "الإفتاء" عن مسلسل "الاختيار"
» أمريكا.. حصيلة مصابي كورونا تتجاوز عتبة المليون
» 167 دولة تتضامن مع نيويورك في مواجهة كورونا
» 15 قرارًا لـ"الوزراء" السعودي في اجتماعه برئاسة خادم الحرمين
» "التعليم" تعلن إرشادات نهائية قبل امتحانات أولى وثانية ثانوي
» "رامز مجنون رسمي "يتصدر حجم المُشاهدة بهذه الدول
» 18 مليون شخص سيصابون بالزهايمر في 2050
» أسعار الذهب تواصل الانخفاض لليوم الثاني على التوالي

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:46 ص

  • فجر

    03:46

  • شروق

    05:17

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:38

  • عشاء

    20:08

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية