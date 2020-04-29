فرنسا.. 367 وفاة بكورونا ترفع الحصيلة إلى 23 ألفا و660

29 أبريل 2020 - 12:00 ص

سجلت فرنسا، الثلاثاء، 367 حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا، لترتفع الحصيلة إلى 23 ألفا و660.



وأفادت وزارة الصحة، في بيان، أن عدد المصابين بالفيروس ارتفع إلى 197 ألفا و589، عقب تشخيص ألفا و520 حالة جديدة.

وأشار البيان، إلى أن 27 ألفا و484 مصابا يخضعون للرعاية الطبية في المشافي، بينهم 4 آلاف و387 مصابا في العناية المركزة.

وارتفع عدد المتعافين إلى 46 ألفا و886، إثر تماثل ألفا و373 شخصا للشفاء في آخر 24 ساعة.

وتحل فرنسا في المرتبة الرابعة على مستوى العالم من حيث عدد وفيات كورونا، بعد كل من الولايات المتحدة، وإيطاليا، وإسبانيا.