إسرائيل.. ارتفاع وفيات كورونا إلى 210

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أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، تسجيل وفاتين بفيروس كورونا رفعت الحصيلة إلى 210.
ووفق قناة "كان" الرسمية، سجلت الصحة الإسرائيلية أيضاً 139 إصابة جديدة بالفيروس ليصل الإجمالي إلى 15 ألفا و728.
ومن بين المصابين 116 في حالة وصفت بالحرجة، يخضع 92 منهم للتنفس الصناعي، وفق المصدر ذاته.
ومساء الثلاثاء، فرضت تل أبيب، إغلاقا تاماً للحد من تفشي فيروس كورونا، بالتزامن مع حلول ذكرى النكبة "يوم الاستقلال"، ويستمر حتى مساء الأربعاء.
ويؤرخ "يوم الاستقلال" لذكرى تأسيس إسرائيل على أنقاض الأرض العربية عام 1948، وهو ما يطلق عليه الفلسطينيون "يوم النكبة".
ولأول مرة يحيي الإسرائيليون ذكرى تأسيس دولتهم عام 1948 على الأراضي العربية المحتلة، وهم قابعون في المنازل على خلفية تفشي كورونا. -

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