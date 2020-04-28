إيطاليا.. 382 وفاة بكورونا ترفع الحصيلة إلى 27 ألفا و359

28 أبريل 2020 - 10:10 م

سجلت إيطاليا 382 حالة وفاة بفيروس كورونا، الثلاثاء، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات إلى 27 ألفا و359.



جاء ذلك في بيان صادر عن مؤسسة الدفاع المدني، أوضحت فيه أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس ارتفع إلى 201 ألفا و505.

وارتفع إجمالي المتعافين من كورونا إلى 68 ألفا و941 بعد تماثل ألفين و317 شخصا للشفاء.

ولفت البيان إلى استمرار تراجع عدد المرضى في وحدات العناية المركزة، مسجلا ألفا و863، بعدما كان ألفا و956، الإثنين.

كما ارتفع عدد الوفيات بكورونا في صفوف الأطباء في البلاد إلى 152.