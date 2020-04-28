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إيطاليا.. 382 وفاة بكورونا ترفع الحصيلة إلى 27 ألفا و359

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سجلت إيطاليا 382 حالة وفاة بفيروس كورونا، الثلاثاء، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات إلى 27 ألفا و359.
جاء ذلك في بيان صادر عن مؤسسة الدفاع المدني، أوضحت فيه أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس ارتفع إلى 201 ألفا و505.
وارتفع إجمالي المتعافين من كورونا إلى 68 ألفا و941 بعد تماثل ألفين و317 شخصا للشفاء.
ولفت البيان إلى استمرار تراجع عدد المرضى في وحدات العناية المركزة، مسجلا ألفا و863، بعدما كان ألفا و956، الإثنين.
كما ارتفع عدد الوفيات بكورونا في صفوف الأطباء في البلاد إلى 152.
وأصاب الفيروس حتى مساء الثلاثاء، أكثر من 3 ملايين و105 آلاف، توفي منهم نحو 214 ألفًا، وتعافى أكثر من 944 ألفًا، وفق موقع "worldometers" المختص برصد ضحايا الفيروس. -

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