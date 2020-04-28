» "التعليم" تعلن إرشادات نهائية قبل امتحانات أولى وثانية ثانوي

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المصريون ـ متابعات

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كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن الإرشادات النهائية قبل بدء امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي دور مايو 2020، المقرر انطلاقها الأربعاء.
تضمنت الإرشادات أنه يمكن للطلاب الدخول على الامتحان من جهاز التابلت أو أي جهاز كمبيوتر أو محمول متصل بالإنترنت عن طريق الواي فاي أو أي الشريحة من أي مقدم خدمة من شركات المحمول في مصر.
ويجب التأكد من الحصول على رقمك التعريفي من موقع https://studea.emis.gov.eg ثم الدخول على موقع الوزارة للحصول اسم المستخدم وكلمة المرور وأكواد الجلسة لكل مادة لاستخدامها في الدخول على الامتحان من موقع https://thaneduone.emis.gov.eg
وشدد الوزير على ضرورة التأكد من الوصول لمنصة الاختبارات التجريبية قبل بدء الامتحان بوقت كافي، وأن المدة الزمنية الموضحة لكل محافظة هي إطار زمني يمكن للطالب أن يبدأ الامتحان في أي وقت خلاله، ويتم احتساب وقت الامتحان منذ وقت البدء، وفي حالة انقطاع الامتحان لأي سبب يتم حفظ الاجابات واسترجاعها عند الدخول مجدداً.

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