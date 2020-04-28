» "التعليم" تعلن إرشادات نهائية قبل امتحانات أولى وثانية ثانوي

28 أبريل 2020 - 11:40 م

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن الإرشادات النهائية قبل بدء امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي دور مايو 2020، المقرر انطلاقها الأربعاء.



تضمنت الإرشادات أنه يمكن للطلاب الدخول على الامتحان من جهاز التابلت أو أي جهاز كمبيوتر أو محمول متصل بالإنترنت عن طريق الواي فاي أو أي الشريحة من أي مقدم خدمة من شركات المحمول في مصر.



ويجب التأكد من الحصول على رقمك التعريفي من موقع https://studea.emis.gov.eg ثم الدخول على موقع الوزارة للحصول اسم المستخدم وكلمة المرور وأكواد الجلسة لكل مادة لاستخدامها في الدخول على الامتحان من موقع https://thaneduone.emis.gov.eg

