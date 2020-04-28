تعليق ناري لرئيس "الوطنية للصحافة" على برنامج رامز جلال

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استنكر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة الكاتب الصحفي كرم جبر، برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي" الذي يقدم الفنان رامز جلال على فضائية mbc مصر.
وانتقد الكاتب الصحفي الأجوار التي يتقاضها الضيوف الذين يحلون ضيوفا على برنامج رامز جلال، قائلاً عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي :"الأرقام التي يدفعها منتج برنامج رامز – لو كانت صحيحة – فيها العجب العجاب.. "معلول" مليون دولار و"هنيدي" 400 ألف جنيه و"جوهرة" نصف مليون دولار.
وعلق  رئيس الهيئة الوطنية للصحافة الكاتب الصحفي كرم جبر، على تلك الأرقام المبالغ بها قائلاً:"المسخرة أغلى من الذهب".
وفي تدوينة أخرى، قال الكاتب الصحفي كرم جبر، :"ليس "رامز الإهانة" وحده الذي يمرمط النجوم والمشاهير مقابل مئات الآلاف من الجنيهات، ولكن انتشرت العدوى في برامج أخرى عنوانها "مسخرة".
وتابع :"شاهدت بالصدفة برنامجاً اسمه "مراسل بالصدفة"، منتهى الغلاسة والرزالة والدم التقيل، وحكايات مفبركة لا تضحك أحداً، وشخص يلعب دور المخرج يمثل على نفسه".
واختتم رئيس الهيئة الوطنية للصحافة الكاتب الصحفي كرم جبر، ما دونه على صفحته الشخصية بفيسبوك، قائلاً :"شاهدت برنامجاً ثالثاً لا أذكر اسمه لعربة تبيع البطيخ بخمسة جنيه بجوار عربة أخرى بأسعار مرتفعة، فتحدث خناقة ويضربون بعضهم بالبطيخ، الذي يملأ الأرض بلونه الأحمر.. إيه الهدف والرسالة .. لا شيء، ولم أشاهد برنامج فيفي عبده حتى الآن.. حنلاقيها منهم ولا من كورونا".

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