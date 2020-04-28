  • الأربعاء 29 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر12:14 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
رامز جلال مجنون رسمي

أول تعليق للرقابة على المصنفات بشأن "رامز مجنون رسمي"

رامز جلال

سمير صبري يتوعد رامز جلال ويطالب بمحاكمته

الدكتور محمد عوض تاج الدين

مستشار الرئيس للصحة يوجه رسالة هامة للمصريين

صندوق النقد الدولي

تفاصيل قرض صندوق النقد الدولي الجديد لمصر

وزير الأوقاف

وزير الأوقاف يكشف: سنفتح المساجد في هذه الحالة

أطباء يحتجون «عراة» على نقص معدات الوقاية من كورونا

صور.. أطباء يحتجون «عراة» على نقص معدات الوقاية من كورونا

رامز جلال

أول تعليق من رامز جلال على مقلب "العسيري"

أرشيفية

علماء صينيون: كورونا سيصبح مرضًا موسميًا.. يتكرر سنويًا

ارشيفية

"أكسفورد" تعلن نجاح التجارب السريرية لعلاج كورونا

السيسي

بعد ارتفاع الإصابات..الرئيس يصدر 3 توجيهات عاجلة

رغم الانتقادات..

"رامز مجنون رسمي "يتصدر حجم المُشاهدة بهذه الدول

الصفحة الأخيرة

رامز جلال
رامز جلال
Advertisements

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

سمير صبري يتوعد رامز جلال ويطالب بمحاكمته

#

سعودي شهير.. ضحية رامز مجنون رسمي اليوم

#

عقوبة مالية مغلظة لنجم الزمالك بسبب رامز مجنون رسمي

#

سعر صادم لسلسة ياسمين صبري التي ظهرت بها في مقلب رامز جلال

تصدر برنامج "رامز مجنون رسمي" الذي يُعرض على عدد من القنوات المنتمية لـ MBC، نسب المُشاهدة في الأيام الأولي لشهر رمضان المُبارك، حيث إحتل المركز الأول في حجم المُشاهدة عبر منصات التواصل المُختلفة في كل من السعودية، والبحرين، والعراق، والكويت، وليبيا، وقطر، وإحتل المرتبة الثالثة في الإمارات، والجزائر، والمرتبة الرابعة في المغرب من بين البرامج والمُسلسلات المعروضه في رمضان.
ووصلت الأرقام الرسمية لمقاطع المُشاهدة خلال اليومين الأول والثاني في العالم العربي إلي 44 مليون مُشاهدة عبر اليوتيوب، و53 مليون عبر الفيسبوك، و20 مليون عبر سناب شات، و912 الف من خلال تويتر، و37 الف عبر إنستجرام، وبإجمال مُشاهدات 118 مليون مُشاهدة. بينما تجاوز عدد مشاهَدات الإعلان الترويجي الخاص بالبرنامج على شبكات التواصل الإجتماعي المُختلفة نحو 34 مليون مُشاهدة حتى الآن.
يذكر أن برنامج "رامز مجنون رسمي "من إنتاج شركة مسجلة رسمياً وقانونياً في دولة الإمارات، وتم تصويره في مدينة دبي، ويُعرض على MBC مصر، وMBC1، و MBC العراق، و MBC5لمُشاهدي شمال إفريقيا، ويُبث من الإمارات إلي جميع دول العالم، عبر الأقمار الصناعية المختلفة، إضافة إلى منصّة "شاهد" للفيديو حسب الطلب VOD.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نحتاج إلى التراث كله "حلوه ومره"

محمود سلطان

جمال حمدان..عن الإسلام وروح المكان والإنسان

د. هشام الحمامي

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر

العالم يتذوق طعم البيولوجيا المدمرة

عمار بكر

الصحفية التي أغضبت ترامب في ليلة كورونا

فراج إسماعيل

في مايو القادم

ياسر أنور
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» "رامز مجنون رسمي "يتصدر حجم المُشاهدة بهذه الدول
» 18 مليون شخص سيصابون بالزهايمر في 2050
» أسعار الذهب تواصل الانخفاض لليوم الثاني على التوالي
» فرض عزل كامل على مدينة عراقية بعد ظهور إصابتين
» علماء صينيون: كورونا سيصبح مرضًا موسميًا.. يتكرر سنويًا
» 16 درجة.. طقس بارد غدًا والأرصاد تحذر
» ارتفاع كبير في عدد ضحايا كورونا بالمملكة المتحدة
» إعلامية شهيرة: "أبوهشيمة مش مكفي ياسمين صبري"
» تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء
» الأردن تسجل صفر إصابات وحالة وفاة وحيدة بكورونا
» الكويت تدرج "الكمامات" على البطاقات التموينية

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:46 ص

  • فجر

    03:46

  • شروق

    05:17

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:38

  • عشاء

    20:08

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية