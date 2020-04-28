» "رامز مجنون رسمي "يتصدر حجم المُشاهدة بهذه الدول

28 أبريل 2020 - 11:10 م

تصدر برنامج "رامز مجنون رسمي" الذي يُعرض على عدد من القنوات المنتمية لـ MBC، نسب المُشاهدة في الأيام الأولي لشهر رمضان المُبارك، حيث إحتل المركز الأول في حجم المُشاهدة عبر منصات التواصل المُختلفة في كل من السعودية، والبحرين، والعراق، والكويت، وليبيا، وقطر، وإحتل المرتبة الثالثة في الإمارات، والجزائر، والمرتبة الرابعة في المغرب من بين البرامج والمُسلسلات المعروضه في رمضان.

ووصلت الأرقام الرسمية لمقاطع المُشاهدة خلال اليومين الأول والثاني في العالم العربي إلي 44 مليون مُشاهدة عبر اليوتيوب، و53 مليون عبر الفيسبوك، و20 مليون عبر سناب شات، و912 الف من خلال تويتر، و37 الف عبر إنستجرام، وبإجمال مُشاهدات 118 مليون مُشاهدة. بينما تجاوز عدد مشاهَدات الإعلان الترويجي الخاص بالبرنامج على شبكات التواصل الإجتماعي المُختلفة نحو 34 مليون مُشاهدة حتى الآن.

