أول تعليق للرقابة على المصنفات بشأن "رامز مجنون رسمي"

28 أبريل 2020 - 10:50 م

قال الدكتور خالد عبد الجليل، رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، إنه للعام الثالث على التوالي يتم تحرير محضر وتقديم طلب بإيقاف برنامج جلال.



وأضاف "عبد الجليل"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الثلاثاء، أن برنامج "رامز مجنون رسمي"، به قدر من السادية والعنف والاستهزاء بالمتفرج والتلذذ بذلك بجهل شديد، وبالوضع الصحي الحالي، وليس هناك التزام بالسلوك المحاكي للأطفال.

وتابع، أنه يفترض أن يتم الضغط لوقف هذا البرنامج، وهناك إجراءات قد تحدث بالتواصل مع أصحاب القناة، أو التصعيد لمستوى أعلى من التمثيل مع الشقيقة السعودية، لوقف هذا الهزل، وهذا النموذج الذي يقدم أسوأ محتوى إعلامي.

