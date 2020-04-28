"الزراعة": الأمن الغذائي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي

28 أبريل 2020 - 10:40 م

قال محمد القرشي، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إنه منذ 2014 حتى يومنا هذا نشهد العديد من المشروعات الزراعية الجديدة التي افتتحتها الدولة على أرض الواقع، مؤكدًا أن الزراعة هي المسئولة عن الأمن الغذائي في مصر والذي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي.



وأوضح "القرشي"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حوار مع مسئول"، الذي يقدمه الإعلامي محمد السرسي، والمذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن الدولة تنظر لملف الزراعة باعتبار أن أولوية أولى لأنه جزء أصيل من الأمن القومي، لافتًا إلى أنه تم افتتاح العديد من المشروعات القومية مثل استصلاح مليون ونصف فدان، ومليون رأس ماشية يتم تربيتها في مراحل، ومشروعات الانتاج الحيواني، وإنشاء محطة بحثية في منطقة غرب المنيا، كذلك اهتمام الدولة بموضع نماذج مختلفة للحاصلات الزراعية التي يمكن زارعتها ببدائل مختلفة لجذب الاستثمار.



وأضاف أنه تم التوسع في توفير مساحات للأراضي المزروعة في الصحراء والوادي والدلتا، كما أنه يتم التوسع في زراعات بنجر السكر في غرب المنيا، مشيرًا إلى أنه تم افتتاح محطات تحلية مياه ومزارع سمكية، ومحطات رفع مياه، من أجل إنشاء منظومة زراعية كاملة.



وأشار إلى مشروع 100 ألف صوبة زراعية يعطي إنتاجيه مثل مشروع مليون ونصف فدان، لافتًا إلى أن هذه المشاريع التي قامت بها الدولة المصرية، بعد ظهور الأزمات التي ضربت مصر إلا أن الأسعار مستقرة وتنخفض، مقارنة بدول أخرى أسعار منتجاتها أكبر.

