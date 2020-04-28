سمير صبري يتوعد رامز جلال ويطالب بمحاكمته

تقدم المحامي سمير صبري، ببلاغ رسمي للنائب العام، يتهم فيه الفنان رامز جلال مقدم برنامج "رامز مجنون رسمي، بعرض إسفاف وطول لسان وألفاظ نابية وخدع كلها قسوة تعلم الإجرام والحركات الصعبة للأطفال.



وقال "صبري"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حوار مع مسئول"، الذي يقدمه الإعلامي محمد السرسي، والمذاع على فضائية "الحدث اليوم"، إنه يطالب بوقف البرنامج وتقديم رامز جلال للمحاكمة الجنائية فورًا، مؤكدًا أن رامز جلال ينشر نوعًا من الإجرام والاستهتار والاستخفاف بالناس، ونحن تعلمنا أن الفن رسالة وإن لم تكن هناك رسالة فلا يوجد فن.

