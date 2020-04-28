  • الأربعاء 29 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر12:14 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
رامز جلال مجنون رسمي

أول تعليق للرقابة على المصنفات بشأن "رامز مجنون رسمي"

رامز جلال

سمير صبري يتوعد رامز جلال ويطالب بمحاكمته

الدكتور محمد عوض تاج الدين

مستشار الرئيس للصحة يوجه رسالة هامة للمصريين

صندوق النقد الدولي

تفاصيل قرض صندوق النقد الدولي الجديد لمصر

وزير الأوقاف

وزير الأوقاف يكشف: سنفتح المساجد في هذه الحالة

أطباء يحتجون «عراة» على نقص معدات الوقاية من كورونا

صور.. أطباء يحتجون «عراة» على نقص معدات الوقاية من كورونا

رامز جلال

أول تعليق من رامز جلال على مقلب "العسيري"

أرشيفية

علماء صينيون: كورونا سيصبح مرضًا موسميًا.. يتكرر سنويًا

ارشيفية

"أكسفورد" تعلن نجاح التجارب السريرية لعلاج كورونا

السيسي

بعد ارتفاع الإصابات..الرئيس يصدر 3 توجيهات عاجلة

بالفيديو..

سمير صبري يتوعد رامز جلال ويطالب بمحاكمته

آخر الأخبار

رامز جلال
رامز جلال
Advertisements

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

أول تعليق من رامز جلال على مقلب "العسيري"

#

ظهور مفاجئ لزوجة رامز جلال التي يخفيها عن الإعلام

#

سعر صادم لسلسة ياسمين صبري التي ظهرت بها في مقلب رامز جلال

#

"الصحة النفسية" يطالب النائب العام بوقف برنامج رامز جلال

تقدم المحامي سمير صبري، ببلاغ رسمي للنائب العام، يتهم فيه الفنان رامز جلال مقدم برنامج "رامز مجنون رسمي، بعرض إسفاف وطول لسان وألفاظ نابية وخدع كلها قسوة تعلم الإجرام والحركات الصعبة للأطفال.
وقال "صبري"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حوار مع مسئول"، الذي يقدمه الإعلامي محمد السرسي، والمذاع على فضائية "الحدث اليوم"، إنه يطالب بوقف البرنامج وتقديم رامز جلال للمحاكمة الجنائية فورًا، مؤكدًا أن رامز جلال ينشر نوعًا من الإجرام والاستهتار والاستخفاف بالناس، ونحن تعلمنا أن الفن رسالة وإن لم تكن هناك رسالة فلا يوجد فن.
وتساءل سمير صبري قائلًا: "أين الرسالة في الهزل الذي يقدمه رامز جلال؟"، موضحًا أن بيان مستشفى الأمراض النفسية المطالبة بوقف البرنامج أثلج صدره، لأن رامز يسخر من أشخاص مصابون بأمراض مزمنة.
ولفت إلى أن رامز اعترف أنه مجنون رسمي وما يفعله تحريض على العنف والقسوة وتقليل من كرامة الناس لتحقيق أكبر قدر من أرباح الإعلانات التي تُبث خلال الحلقات

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نحتاج إلى التراث كله "حلوه ومره"

محمود سلطان

جمال حمدان..عن الإسلام وروح المكان والإنسان

د. هشام الحمامي

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر

العالم يتذوق طعم البيولوجيا المدمرة

عمار بكر

الصحفية التي أغضبت ترامب في ليلة كورونا

فراج إسماعيل

في مايو القادم

ياسر أنور
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» "رامز مجنون رسمي "يتصدر حجم المُشاهدة بهذه الدول
» 18 مليون شخص سيصابون بالزهايمر في 2050
» أسعار الذهب تواصل الانخفاض لليوم الثاني على التوالي
» فرض عزل كامل على مدينة عراقية بعد ظهور إصابتين
» علماء صينيون: كورونا سيصبح مرضًا موسميًا.. يتكرر سنويًا
» 16 درجة.. طقس بارد غدًا والأرصاد تحذر
» ارتفاع كبير في عدد ضحايا كورونا بالمملكة المتحدة
» إعلامية شهيرة: "أبوهشيمة مش مكفي ياسمين صبري"
» تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء
» الأردن تسجل صفر إصابات وحالة وفاة وحيدة بكورونا
» الكويت تدرج "الكمامات" على البطاقات التموينية

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:46 ص

  • فجر

    03:46

  • شروق

    05:17

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:38

  • عشاء

    20:08

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية