سمير صبري يتوعد رامز جلال ويطالب بمحاكمته

تقدم المحامي سمير صبري، ببلاغ رسمي للنائب العام، يتهم فيه الفنان رامز جلال مقدم برنامج "رامز مجنون رسمي، بعرض إسفاف وطول لسان وألفاظ نابية وخدع كلها قسوة تعلم الإجرام والحركات الصعبة للأطفال.
وقال "صبري"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حوار مع مسئول"، الذي يقدمه الإعلامي محمد السرسي، والمذاع على فضائية "الحدث اليوم"، إنه يطالب بوقف البرنامج وتقديم رامز جلال للمحاكمة الجنائية فورًا، مؤكدًا أن رامز جلال ينشر نوعًا من الإجرام والاستهتار والاستخفاف بالناس، ونحن تعلمنا أن الفن رسالة وإن لم تكن هناك رسالة فلا يوجد فن.
وتساءل سمير صبري قائلًا: "أين الرسالة في الهزل الذي يقدمه رامز جلال؟"، موضحًا أن بيان مستشفى الأمراض النفسية المطالبة بوقف البرنامج أثلج صدره، لأن رامز يسخر من أشخاص مصابون بأمراض مزمنة.
ولفت إلى أن رامز اعترف أنه مجنون رسمي وما يفعله تحريض على العنف والقسوة وتقليل من كرامة الناس لتحقيق أكبر قدر من أرباح الإعلانات التي تُبث خلال الحلقات