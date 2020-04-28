» 18 مليون شخص سيصابون بالزهايمر في 2050

كشفت الدكتورة منال متولي خبيرة الطاقة، عن أسباب إصابة كبار السن بأمراض الشيخوخة المزمنة وأعراض الإصابة بهذا المرض الخطير.



وقالت "متولي"، في لقائها ببرنامج "حوار مع مسئول"، الذي يقدمه الإعلامي محمد السرسي، والمذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن كثير من مصابي الشيخوخة يعرفون متأخرًا إصابتهم بهذا المرض، كما أن أعراض هذا المرض تتكون في سن العشرون عامًا، لافتة إلى أنه في عام 2050 سيصيب 18 مليون شخص حول العالم.

