تفاصيل قرض صندوق النقد الدولي الجديد لمصر

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أكد الإعلامي أحمد موسى أن صندوق النقد الدولي وافق على منح مصر أول شريحة من القرض الجديد يوم 10 أو 11 مايو المقبل وتبلغ قيمتها 2.7 مليار دولار؛ والشريحة الثانية سيتم استلامها في يونيو المقبل، مؤكدا أن القرض الجديد سيتجاوز 7 مليارات دولار.
وأضاف أحمد موسى، أثناء تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة "صدى البلد"، أن صندوق النقد الدولي لديه ثقة في الدولة بعد نجاح مصر في برنامج الإصلاح الاقتصادي 2016، مشيرا إلى أن مصر تحصل على أطول فترة سداد لقرض صندوق النقد الدولي الجديد.
وتطرق أحمد موسى، إلي وضع فيروس كورونا في مصر، قائلا «الوضع في مصر ما زال تحت السيطرة بس مش عايزين الدنيا تهرب، وحجم الخسائر في السياحة وصلت إلى 4 مليارات دولار تقريبا، وقد تزداد إلى 14 مليارات دولار نهاية العام»

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