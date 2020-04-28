وزير الأوقاف يكشف: سنفتح المساجد في هذه الحالة

28 أبريل 2020 - 10:00 م

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف،إن هناك شكاوى عدة وردت إليه، جراء قيام البعض بإذاعة القرآن الكريم، عبر مكبرات صوت تسببت فى إزعاج البعض ولذلك قمنا بوضع ضوابط لذلك،الأمر الذى دفع اعداء مصر إلى استغلال الأمر من أجل تنفيذ اغراضهم.



وأضاف "جمعة" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن الجماعات الإرهابية والمتطرفة واعداء الوطن، سوف يستغلون النية الصادقة والطيبة لدى المصريين لتحقيق أهدافها، وعلى الجميع التنبه لذلك، وتابع:" قانون الجرائم الإلكترونية يجب أن يطبق بحزم على كل المخالفين".



وأكد وزير الأوقاف، أنه شاهد حمله عبر الفيسبوك، من قبل حسابات وهمية، تقول أنه سيتم فتح المساجد خلا أيام بعد اتخاذ الأحتياطات الطبية اللازمة.

