  • الأربعاء 29 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر12:13 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
رامز جلال مجنون رسمي

أول تعليق للرقابة على المصنفات بشأن "رامز مجنون رسمي"

رامز جلال

سمير صبري يتوعد رامز جلال ويطالب بمحاكمته

الدكتور محمد عوض تاج الدين

مستشار الرئيس للصحة يوجه رسالة هامة للمصريين

صندوق النقد الدولي

تفاصيل قرض صندوق النقد الدولي الجديد لمصر

وزير الأوقاف

وزير الأوقاف يكشف: سنفتح المساجد في هذه الحالة

أطباء يحتجون «عراة» على نقص معدات الوقاية من كورونا

صور.. أطباء يحتجون «عراة» على نقص معدات الوقاية من كورونا

رامز جلال

أول تعليق من رامز جلال على مقلب "العسيري"

أرشيفية

علماء صينيون: كورونا سيصبح مرضًا موسميًا.. يتكرر سنويًا

ارشيفية

"أكسفورد" تعلن نجاح التجارب السريرية لعلاج كورونا

السيسي

بعد ارتفاع الإصابات..الرئيس يصدر 3 توجيهات عاجلة

وزير الأوقاف يكشف: سنفتح المساجد في هذه الحالة

آخر الأخبار

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
Advertisements

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

وزير الأوقاف: الصلاة في المنزل تزيد البركة وتطرد الشياطين

#

خالد منتصر يهاجم نجم الأهلي: كورونا لا يموت بالتراويح ولم ينطق الشهادة

#

مشيخة الأزهر تكشف حقيقة هجوم الطيب على وزير الأوقاف بسبب المساجد

#

وزير الأوقاف: الإخوان وراء شائعة فتح المساجد

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف،إن هناك شكاوى عدة وردت إليه، جراء قيام البعض بإذاعة القرآن الكريم، عبر مكبرات صوت تسببت فى إزعاج البعض ولذلك قمنا بوضع ضوابط لذلك،الأمر الذى دفع اعداء مصر إلى استغلال الأمر من أجل تنفيذ اغراضهم.
وأضاف "جمعة" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن الجماعات الإرهابية والمتطرفة واعداء الوطن، سوف يستغلون النية الصادقة والطيبة لدى المصريين لتحقيق أهدافها، وعلى الجميع التنبه لذلك، وتابع:" قانون الجرائم الإلكترونية يجب أن يطبق بحزم على كل المخالفين".
وأكد وزير الأوقاف، أنه شاهد حمله عبر الفيسبوك، من قبل حسابات وهمية، تقول أنه سيتم فتح المساجد خلا أيام بعد اتخاذ الأحتياطات الطبية اللازمة.
وشدد  على أن ذلك لا صحة له مطلقاً، وتابع:"نحن نتمنى وكل انسان مسلم يتمنى أن تفتح المساجد ولكن ذلك مرهون بزوال اعلة التى تشكل خطر على المصلين، والتعليق مستمر لحين زوال العلة حتى نحافظ على صحة المصريين"، محذراً من الانسياق وراء الحملة "الفيسبوكية" مسعورة التى تروج للشائعات التى لا اساس لها من الصحة، وتابع:" بعد أن يأتى لنا خطاب من وزارة الصحة أن التجمعات لا تشكل خطراً

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نحتاج إلى التراث كله "حلوه ومره"

محمود سلطان

جمال حمدان..عن الإسلام وروح المكان والإنسان

د. هشام الحمامي

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر

العالم يتذوق طعم البيولوجيا المدمرة

عمار بكر

الصحفية التي أغضبت ترامب في ليلة كورونا

فراج إسماعيل

في مايو القادم

ياسر أنور
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» "رامز مجنون رسمي "يتصدر حجم المُشاهدة بهذه الدول
» 18 مليون شخص سيصابون بالزهايمر في 2050
» أسعار الذهب تواصل الانخفاض لليوم الثاني على التوالي
» فرض عزل كامل على مدينة عراقية بعد ظهور إصابتين
» علماء صينيون: كورونا سيصبح مرضًا موسميًا.. يتكرر سنويًا
» 16 درجة.. طقس بارد غدًا والأرصاد تحذر
» ارتفاع كبير في عدد ضحايا كورونا بالمملكة المتحدة
» إعلامية شهيرة: "أبوهشيمة مش مكفي ياسمين صبري"
» تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء
» الأردن تسجل صفر إصابات وحالة وفاة وحيدة بكورونا
» الكويت تدرج "الكمامات" على البطاقات التموينية

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:46 ص

  • فجر

    03:46

  • شروق

    05:17

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:38

  • عشاء

    20:08

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية