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إصابات كورونا في فرنسا تصل لـ130 ألفا ووفاة 14810

عرب وعالم

كورونا في فرنسا
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أحمد سالم

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فرنسا

المديرية العامة

اصابات كورونا

أعلنت المديرية العامة للصحة في فرنسا اليوم الثلاثاء، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، التي تم تسجيلها في البلاد منذ بدء جائحة "كوفيد-19"، اقترب من 130 ألفا.

وجاء في بيان يومي صادر عن  المديرية: "منذ الأول من مارس، قضى 23660 شخصا"، مع الإشارة إلى أن هذا الرقم يضم 14810 متوفين في المستشفيات و8850 توفوا داخل مؤسسات اجتماعية، واجتماعية طبية.

وتابع البيان أن عدد الإصابات بلغ 129859، وأن 27484 مصابا يتلقون العلاج في المستشفيات، مشيرا إلى أن 1321 إصابة جديدة تم تسجيلها خلال الساعات الـ24 الماضية.

ولفت البيان إلى أن عدد المتعافين الذين يغادرون المستشفيات يوميا يتجاوز عدد الذين يدخلونها، مشيرا إلى أن 4387 حالة ترقد في وحدات العناية المركزة، بينها 153 في حالة حرجة.

وذكرت المديرية أيضا أن 46886 ألف شخص غادروا المستشفيات منذ بداية الجائحة، بعد شفائهم التام من المرض، فضلا عن "عشرات آلاف" المتعافين من "كوفيد-19"، الذين لم يدخلوا المستشفيات قط.

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