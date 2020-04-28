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أول تعليق من رامز جلال على مقلب "العسيري"

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رامز جلال
رامز جلال
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محمد فضل- متابعات

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سعودى

رامز جلال

عسيري

مقلب

علق الفنان رامز جلال، على المقلب الذي نفذه في الفنان والمنتج السعودي حسن العسيري.

ونشر رامز جلال، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورا من حلقة برنامجه "رامز مجنون رسمي"، وعلق عليها قائلا "من الهرم للحرم بنحبك ياحسن يا عسيري.. نورتني في رامز مجنون رسمي".

وحل الفنان والمنتج السعودي حسن العسيري ضيفًا اليوم الثلاثاء على برنامج "رامز مجنون رسمي" الذي يذاع على قناة "mbc " مصر.

وفي سياق متصل دشن مستخدمو موقع التدوينات القصيرة "تويتر" هاشتاج جديدا حمل اسم الفنان السعودى "حسن العسيري" وذلك بعد ظهورة فى حلقة برنامج "رامز مجنون رسمي".

وحسن عسيري هو فنان ومنتج سعودي، من مواليد 1967م ، أول ظهور له كممثل كان في المسلسل الأردني الحكيم في العام 1988م، وذلك خلال دراسته الجامعية، كان له دراسة حرة في المسرح التجريبي بالقاهرة، ودراسة أخرى في المسرح الروماني القديم في الجزائر.


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