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"تصغير أنف ونفخ شفايف".. حلا شيحة تثير الغضب بعملية تجميل

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حلا شيحة
حلا شيحة
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محمد فضل

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غضب

فنانة

حلا شيحة

عملية تجميل

أثارت الفنانة حلا شيحة، غضب عدد كبير من جمهورها، بعدما لاحظوا من خلال صورها التي تنشرها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، خضوعها لعملية تجميل.

وخضعت حلا شيحة لعملية تصغير الأنف ونفخ شفتيها ووجها بالبوتكس، لتبدو بملامح أكثر إثارة وجرأة .

وتواظب حلا شيحة التي عادت للفن مؤخرًا بعدما تخلت عن النقاب والحجاب، على مشاركة جمهورها صور من أعمالها الفنية التي تشارك فيها وصورها الشخصية، وهو ما يضعها معظم الوقت في مرمى الانتقادات بسبب ملابسها الجريئة التي تتنافى مع إلتزامها الديني السابق.

وتشارك حلا شيحة في مسلسل "خيانة عهد"، وتدور أحداث المسلسل حول (عهد) سيدة ثرية، تمتلك مصنعًا للملابس، وهى كبيرة أسرتها، تلعب قراءة الفنجان التي تميزت فيها منذ الصغر منعطفات خطيرة وحرجة في حياتها الشخصية وا?سرية، كما أن هناك مؤامرة تحاك لها من أقرب ا?قربين لها.

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صباح الخير ?????? ♥?????

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