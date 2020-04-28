  • الثلاثاء 28 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر10:12 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
أطباء يحتجون «عراة» على نقص معدات الوقاية من كورونا

صور.. أطباء يحتجون «عراة» على نقص معدات الوقاية من كورونا

رامز جلال

أول تعليق من رامز جلال على مقلب "العسيري"

أرشيفية

علماء صينيون: كورونا سيصبح مرضًا موسميًا.. يتكرر سنويًا

ارشيفية

"أكسفورد" تعلن نجاح التجارب السريرية لعلاج كورونا

السيسي

بعد ارتفاع الإصابات..الرئيس يصدر 3 توجيهات عاجلة

أرشيفية

8 شروط لعودة الدوري الإنجليزي.. من العلاقة الحميمة إلى البصق

وزيرة الصحة

العدد في تزايد.. الصحة تعلن حصيلة كورونا آخر 24 ساعة

الملك سلمان

العاهل السعودي يصدر أمرًا ملكيًا سارًا

زعيم كوريا الشمالية، "كيم جونج أون"

قصة «قطار المتعة» لزعيم كوريا الشمالية ( تفاصيل مثيرة)

الأرصاد

16 درجة.. طقس بارد غدًا والأرصاد تحذر

السيسي يوجه بسرعة تطوير المنظومة القضائية والشهر العقاري

الحياة السياسية

اجتماع السيسي
اجتماع السيسي
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

الرئيس السيسي يوجه رسالة لـ"جونسون" والعالم بشأن كورونا

#

«السيسي» يوجه رسالة للمصريين في «يوم اليتيم»

#

النواب يطالب الحكومة بسرعة تنفيذ مبادرة السيسي

#

السيسي يوجه رسالة عاجلة للشعب بشأن "كورونا"

السيسي

الشهر العقارى

المنظومة القضائية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور محمد معيط وزير المالية، والمستشار عمر مروان وزير العدل، ورئيس المخابرات العامة، اللواء عباس كامل .

واطلع "السيسي" علي خطة تطوير المنظومة القضائية والشهر العقاري، ومقرات المحاكم علي مستوي الجمهورية، حسبما صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

وتناول الاجتماع استعراض خطة تطوير المنظومة القضائية وميكنتها، وكذلك منظومة الشهر العقاري، فضلاً عن تطوير ورفع كفاءة مقرات المحاكم على مستوى الجمهورية .

ومن جانبه وجه الرئيس، بتعزيز الجهود في هذا الإطار للتسهيل على المواطنين، خاصةً من خلال الإسراع في الميكنة والتحول الرقمي، وتحديث البنية التشريعية المنظمة للإجراءات ذات الصلة، ورفع كفاءة قاعات المحاكم وزيادة عدد مكاتب الشهر العقاري.

كما تم عرض جهود تطوير منظومة العمل القضائية، من خلال الارتقاء ببيئة العمل الإداري لتيسير إجراءات العمل القضائي والتغلب على معوقاته لتمكين القضاة من أداء واجبهم على أكمل وجه.

وكذا تعظيم الجانب الخاص برفع القدرات، بالإضافة إلى ميكنة العمل بالمحاكم بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورفع كفاءة مباني المحاكم وملحقاتها وغرف المداولة لضمان بيئة عمل مناسبة للقضاة والمواطنين.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نحتاج إلى التراث كله "حلوه ومره"

محمود سلطان

جمال حمدان..عن الإسلام وروح المكان والإنسان

د. هشام الحمامي

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر

العالم يتذوق طعم البيولوجيا المدمرة

عمار بكر

الصحفية التي أغضبت ترامب في ليلة كورونا

فراج إسماعيل

في مايو القادم

ياسر أنور
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» أسعار الذهب تواصل الانخفاض لليوم الثاني على التوالي
» فرض عزل كامل على مدينة عراقية بعد ظهور إصابتين
» علماء صينيون: كورونا سيصبح مرضًا موسميًا.. يتكرر سنويًا
» 16 درجة.. طقس بارد غدًا والأرصاد تحذر
» ارتفاع كبير في عدد ضحايا كورونا بالمملكة المتحدة
» إعلامية شهيرة: "أبوهشيمة مش مكفي ياسمين صبري"
» تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء
» الأردن تسجل صفر إصابات وحالة وفاة وحيدة بكورونا
» الكويت تدرج "الكمامات" على البطاقات التموينية
» التعرض لأشعة الشمس 10 دقائق يوميًا يحمي من كورونا
» وفاة مدرب نادي النصر السعودي

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:46 ص

  • فجر

    03:47

  • شروق

    05:18

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:37

  • عشاء

    20:07

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية