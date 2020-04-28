السيسي يوجه بسرعة تطوير المنظومة القضائية والشهر العقاري

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور محمد معيط وزير المالية، والمستشار عمر مروان وزير العدل، ورئيس المخابرات العامة، اللواء عباس كامل .

واطلع "السيسي" علي خطة تطوير المنظومة القضائية والشهر العقاري، ومقرات المحاكم علي مستوي الجمهورية، حسبما صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

وتناول الاجتماع استعراض خطة تطوير المنظومة القضائية وميكنتها، وكذلك منظومة الشهر العقاري، فضلاً عن تطوير ورفع كفاءة مقرات المحاكم على مستوى الجمهورية .

ومن جانبه وجه الرئيس، بتعزيز الجهود في هذا الإطار للتسهيل على المواطنين، خاصةً من خلال الإسراع في الميكنة والتحول الرقمي، وتحديث البنية التشريعية المنظمة للإجراءات ذات الصلة، ورفع كفاءة قاعات المحاكم وزيادة عدد مكاتب الشهر العقاري.

كما تم عرض جهود تطوير منظومة العمل القضائية، من خلال الارتقاء ببيئة العمل الإداري لتيسير إجراءات العمل القضائي والتغلب على معوقاته لتمكين القضاة من أداء واجبهم على أكمل وجه.

وكذا تعظيم الجانب الخاص برفع القدرات، بالإضافة إلى ميكنة العمل بالمحاكم بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورفع كفاءة مباني المحاكم وملحقاتها وغرف المداولة لضمان بيئة عمل مناسبة للقضاة والمواطنين.