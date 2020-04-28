العاهل السعودي يصدر أمرًا ملكيًا سارًا

28 أبريل 2020 - 07:47 م

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرًا ملكيًا سارًا، للتخفيف من آثار فيروس كورونا الاقتصادية على المواطنين.

وأعلن المهندس عبدالرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية السعودي، صدور الموافقة السامية على رفع إيقاف الإقراض للقروض العادية في منطقة الدرع العربي بحيث يكون الإقراض في المناطق التي تتوفر فيها المياه المتجددة حسب الميزة النسبية لكل منطقة.

وحسب وسائل إعلام سعودية، أوضح منير السهلي مدير عام صندوق التنمية الزراعية أن صدور الموافقة السامية على رفع الإيقاف عن الإقراض للقروض العادية في منطقة الدرع العربي سيفتح المجال أمام الصندوق لتقديم خدماته التمويلية ومنتجاته الائتمانية للمستفيدين في هذه المناطق بما يتماشى مع برامج الدولة في القطاع الزراعي وسياسات وزارة البيئة والمياه والزراعة سعيا للمساهمة في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة من خلال أفضل وسائل التمويل المستدام ورفع الكفاءة لتعزيز الأمن الغذائي والحفاظ على الموارد الطبيعية للإسهام في تطوير المناطق والاستفادة من الميز النسبية وتحسين ورفع دخل صغار المزارعين والمربين والصيادين وإيجاد فرص عمل للشباب السعودي المؤهل في هذه المناطق والإسهام في الأمن الغذائي لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.

وأفاد بأن تمويل الصندوق للقروض الزراعية العادية يغطي احتياجات المزارعين العاديين والمربين وصيادي الأسماك ومربي النحل ممن يشتغلون في المجال الزراعي من خلال صرف القروض القصيرة والمتوسطة الأجل حيث بلغ اجمالي ما تم صرفه في مجال القروض العادية منذ تأسيس الصندوق وحتى نهاية 2019 أكثر من 35.7 مليار ريال.

وأكد مدير عام صندوق التنمية الزراعية أن الصندوق سيستقبل طلبات القروض العادية في مناطق الدرع العربي إلكترونيا عبر موقع صندوق التنمية الزراعية اعتبارا من يوم الأحد 10 رمضان الموافق 3 مايو.