» الأردن تسجل صفر إصابات وحالة وفاة وحيدة بكورونا

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فيروس كورونا

حالة وفاة

صفر إصابات

أعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر، أنه لم يتم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما سجلت وفاة واحدة بالفيروس.

وأشار الوزير خلال إيجاز صحفي لمركز "إدارة الأزمات" إلى تسجيل 6 حالات شفاء في المملكة اليوم، مبينا أن عدد المصابين الباقين في المستشفيات يبلغ حاليا 89 حالة.

وعلى صعيد الفحوصات، قال جابر إن جميع نتائج عينات الفحص العشوائي خلال الـ24 ساعة الماضية جاءت "سلبية"، وأن كوادر الوزارة والجهاز الطبي يستطيعون إجراء 3 آلاف فحص يوميا.

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