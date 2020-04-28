تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء

28 أبريل 2020 - 07:01 م

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، اليوم الثلاثاء، استقراراً في التعاملات الرسمية للبنوك المصرية. وجاء ذلك مقارنة بأسعار الصرف أمس، حيث سجل سعر صرف العملة الأجنبية، اليوم في البنك المركزي المصري، 15.69 للشراء، 15.79 للبيع.



بينما سجل 15.68للشراء، و15.78 للبيع في البنك الأهلي. وسجل سعر الدولار اليوم، في بنك مصر، 15.68 للشراء، و15.78 للبيع، بينما سجل 15.69 للشراء، و15.79 للبيع في بنك إسكندرية.



في حين وصل سعر الصرف في كل من بنك عودة، وبنك القاهرة، وبنك أبوظبي الإسلامي، والبنك التجاري الدولي CIB،والبنك العربي الافريقي، وكريديا اجريكول، إلى 15.70 للشراء، و15.80 للبيع.