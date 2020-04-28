  • الثلاثاء 28 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر05:41 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
هيا الشعيبي

اتهام فنانة شهيرة بسرقة التبرعات.. وترد بالفيديو

زعيم كوريا الشمالية، "كيم جونج أون"

قصة «قطار المتعة» لزعيم كوريا الشمالية ( تفاصيل مثيرة)

وزيرة الصحة

العدد في تزايد.. الصحة تعلن حصيلة كورونا آخر 24 ساعة

رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس

دولتان عربيتان مهددتان بالجوع بسبب كورونا

السعودية- كورونا

إصابات كورونا في السعودية تتخطى الـ20 ألف

هكذا ينجو أحمد حلمي من مقالب رامز جلال

ظهور مفاجئ لزوجة رامز جلال التي يخفيها عن الإعلام

أرشيفية

بارقة أمل.. نجاح لقاح كورونا على القرود يمهد لتجربته على البشر

تيد سميث

اعتزال حارس مرمى بسبب وسائل التواصل الاجتماعي

كورونا

فيروس كورونا.. الإصابات تتخطى 3 مليون عالميًا

الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر

شيخ الأزهر: الوباء ابتلاء من الله وفرصة للبشر ليعودوا لخالقهم

اتهام فنانة شهيرة بسرقة التبرعات.. وترد بالفيديو

آخر الأخبار

هيا الشعيبي
هيا الشعيبي
Advertisements

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

بالفيديو.. حريق هائل بمنزل فنانة شهيرة

الكويت

سرقة

فنانة

هيا الشعيبي

ردت الممثلة الكويتية ?هيا الشعيبي? على إتهامها بسرقة التبرعات، التي تم جمعها من أجل مساعدة المحتاجين والمتضررين، من أزمة فيروس كورونا.

ودافعت عن نفسها في مقابلة تلفزيونية، قائلة: "أنا عندي جروب كويتيات وهذا الشيء أول مرة أقوله عشان إحنا بنساعد الناس.. والله وكتاب ربي أنا من مالي وحسابي الحر بساعد الناس.. اللي محتاج يبعتلي وأنا أبعت يتأكدوا أنه محتاج وبنتواصل معاه ونبعتلوا".

وأضافت: "قبل كام يوم في ناس بعتتلي أنه في فنانين متبرعين وأنا اللي واخدة فلوسهم والله إحنا من الصبح بنطلع ونطق الأبواب ونعطي.. وإحنا ما حدا عطانا شيء ولا أخذ من أحد شيء أنا بعطي من حر مالي".

وتابعت الشعيبي: "أنا ما أركز على التعليقات وما أحط هدول الناس في بالي.. لأني مين هدول إحنا لينا تاريخنا وفننا وكوميديتنا من سنين ليش هلق طلعتوا تتكلموا.. يا جماعة الناس هدول مو مننا ولا علينا".

كما قالت: "يا جماعة تصوير عمل واحد تخلي الناس تهد بيتها عيالها.. إحنا لما ندش تصوير كام شهر ما بشوف عيالي".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نحتاج إلى التراث كله "حلوه ومره"

محمود سلطان

جمال حمدان..عن الإسلام وروح المكان والإنسان

د. هشام الحمامي

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر

العالم يتذوق طعم البيولوجيا المدمرة

عمار بكر

الصحفية التي أغضبت ترامب في ليلة كورونا

فراج إسماعيل

في مايو القادم

ياسر أنور
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» «أياما معدودات» حملة أزهرية جديدة في رمضان
» كورونا يجبر فرنسا على إلغاء الدوري هذا الموسم
» السعودية تدشن تقنية التعقيم الآلي بالحرمين الشريفين
» وفاة مايكل روبنسون نجم ليفربول الإنجليزي
» تحذير من الأمم المتحدة بشأن تفشي كورونا بدولة عربية دون اكتشافه
» الإفتاء تجيب: ما حكم نقل الدم في رمضان؟
» 152 إصابة جديدة في الكويت بينهم 14 مصريا
» سعودي شهير.. ضحية رامز مجنون رسمي اليوم
» كشف هوية فتاة بعد مقتلها بـ 40 عاما
» مسئول سوداني عن بث أذان المغرب قبل موعده: أنا شخصيا فطرت
» الأزهر: آية قرآنية تمنع الطلاق وخراب البيوت

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:37 م

  • فجر

    03:47

  • شروق

    05:18

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:37

  • عشاء

    20:07

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية