جامعة قناة السويس تعزل 20 شخصًا بعد إصابة مريضة بكورونا

اتخذت جامعة قناة السويس، إجراءات عزل 13 من هيئة التمريض بالإضافة إلى عزل 5 أطباء واثنين من العاملين، وتم عمل الفحوصات المطلوبة ومتابعة الفريق الطبي.

جاء ذلك بعد تأكد إصابة مريضة بالمستشفى بفيروس كورونا التاجي، حيث أعلنت رئيس جامعة قناة السويس، الدكتورة ماجدة هجرس، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل الحالة الإيجابية.

وقالت الدكتورة ماجدة هجرس، إن المريضة حضرت للمستشفى يوم 23 إبريل الحالي، وكانت غير مستقرة، مشيرةً إلى أنها كانت تعاني من غيبوبة سكر وحموضة بالدم ودخلت إلى غرفة العزل بالعناية المركزة منذ بداية التعامل.

وأوضحت رئيس الجماع في بيان لها، أنه تم عمل الفحوصات اللازمة وأظهرت نتائج تحاليلها اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وأصدرت رئيس جامعة قناة السويس، إنه تم فورًا تحويلها لمبنى العزل المنفصل بالمستشفى، حيث تم عمل المسحات اللازمة للتشخيص النهائي في ظل تعامل الفريق الطبي بمبنى العزل والعناية المركزة بوسائل الحماية.