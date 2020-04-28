فيروس كورونا.. الإصابات تتخطى 3 مليون عالميًا

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سجل العالم، اليوم الاثنين، حصيلة جديدة لوفيات فيروس كورونا المستجد حيث وصل عدد ضحايا الفيروس لأكثر من 210 آلاف شخص في العالم بينهم أكثر من 85% في أوروبا والولايات المتحدة منذ ظهوره فى ديسمبر.

بينما وصل عدد الإصابات المؤكدة حول العالم، إلى نحو أكثر من 3.027.853 إصابة، بينها 1404171 إصابة في أوروبا القارة الاكثر تضررا بالوباء.

وسجلت الولايات المتحدة، أعلى عدد وفيات 56 ألفا و253 متقدمة على إيطاليا 26 الفا و977 واسبانيا 23 الفا و822 وفرنسا 23 ألفا و293 وبريطانيا 21 الفا و92.

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