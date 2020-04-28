ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بسبب أحمد العوضي

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انستجرام

ياسمين عبد العزيز

احمد العوضى

نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز، فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"  للإعلامية لميس الحديدى والناقد الفنى طارق الشناوى من برنامج القاهر الآن.

وقال طارق الشناوى فى مدخلة له مع لميس الحديدى: "إن الرسائل المتبادلة بين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى حب مشروع، لأنه معلن والناس بتبارك لهما، وده اللى أنا شيفة فى مباركة من الجمهور والاتنين ناجحين السنة دى.. فالناجح بيقولك ارفع أيده لا .. الناجح كمان بيشاور بـ أيده على ناجح آخر والناجح الآخر ىبيشاور بـ أيده على الناجح الأول ".

وعلقت ياسمين عبد العزيز قائلة " @ahmed.elawady الناجح يرفع أيده".

يذكر أن حقق الفنان أحمد العوضي، نجاحا كبيرا جدًا بأحدث أعماله "الاختيار" حيث يجسد شخصية الإرهابي هشام عشماوي، أمام الفنان أمير كرارة.

بينما تخوض ياسمين عبد العزيز، الموسم الرمضاني الحالي بمسلسل "ونحب تاني ليه"، والذي حقق نجاحا كبيرا جدًا منذ بداية عرضه على التلفزيون.


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