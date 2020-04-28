» كشف هوية فتاة بعد مقتلها بـ 40 عاما

28 أبريل 2020 - 02:44 م

بالرغم من مرور 40 عاما على مقتلها إلا أنه تم التوصل إلى فك لغز الجريمة بعد أربعة عقود على مسرح الواقعة.

وكان الغموض يحيط طيلة الأربعين عاما الماضية على مقتل فتاة أمريكية مجهولة الهوية فى ولاية جورجيا.

الصدفة قادت إلى كشف هوية تلك الفتاة بعد 4 عقود من مقتلها، وبعد مجهود كبير بذلته أجهزة الأمن من أجل تحديد هوية الجانى.

وبحسب ما تم تداوله عن تفاصيل الجريمة، فقد كشفت سيدة في عام 2018، بأنها رأت صورة للضحية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بالصدفة، وأنها كانت لديها صديقة تطابق ملامحها الصورة المرسومة الخاصة بالضحية، فتحت القضية مرة أخرى بعد 40 عاما.

وقام المحققون باستخراج رفات الضحية وبعد إجراء تحليل "DNA " ومضاهاته بالعينات التى تم أخذها من أقارب الضحية، تبين وجود تطابق بين العينات؛ ليتضح أن الفتاة تُدعى "شيريل هاماك"، وأنها كانت تعمل فى "كرنفال متنقل" قبيل مقتلها، قبل العثور على جثتها فى حقل خارج بلدة "ديكسي".

كما توصل المحققون إلى أن الضحية طعنت في البطن كما تعرضت للخنق، وقدروا أن عمرها يتراوح ما بين 18 و24 عاما في ذلك.