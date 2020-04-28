هل يجبر الطفل على الصوم؟.. "الأزهر" يجيب

28 أبريل 2020 - 02:42 م



ورد سؤال إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى، عبر الصفحة الرسمية على موقع "فيس بوك"، جاء فيه: "ما هو حكم الشرع في إجبار الطفل على الصيام في شهر رمضان".



وأجاب عن السؤال الشيخ أحمد رضا عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى خلال برنامج " فتاوى الصيام" ، قائلا: "إنه لا يجوز إجبار الطفل على صيام شهر رمضان".



وأضاف عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، أن الطفل ليس واجبا عليه شرعا أن يصوم لأنه ليس أهلا للتكليف لصغر سنه.

