حقيقة صورة جثمان زعيم كوريا الشمالية

28 أبريل 2020 - 02:33 م

انتشرت صورة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث زعم البعض أنها لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، وذلك بالتزامن مع أنباء تدهور حالته الصحية.

وتظهر الصورة "كيم جونغ أون" مسجى بقطعة قماش حمراء كبيرة ومستلقيا على ظهره.

وبالبحث تبين أن هذه الصورة معدلة وغير حقيقة وأنها مقتبسة من صورة جثمان والده كيم جونج إيل خلال جنازته، وذلك عقب وفاته بأزمة مالية عام 2011.

وتعود الصورة المعدلة الصورة إلى كل من شبكة الأخبار اليابانية "JNN " وتلفزيون "هونغ كونغ" إلا أن أصلها غير واضح .

يأتي هذا بعد اختفاء دام 17 يوما لكيم جونغ أون، إلا أن وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية، تقوم بنشر رسائل متتالية من الزعيم، في محاولة لإظهار أن الأمور تسير وفق طبيعتها.

وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أن الزعيم الكوري الشمالي ربما يقيم حاليا في مدينة وونسان الساحلية الشرقية بإقليم كانغ وون.