» 152 إصابة جديدة في الكويت بينهم 14 مصريا

28 أبريل 2020 - 02:26 م

سجلت دولة الكويت اليوم الثلاثاء 152 بينهم 14 مصريا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع الإجمالي الحالات المسجلة إلي 3440 حالة مصابة بفيروس"كورونا" المستجد ، حسبما أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور عبد الله السند خلال المؤتمر الصحفي للوزارة.

وأشار في المؤتمر الصحفي الذي نشرته"صدي البلد" إلي أن الإصابات الجديدة شملت 15 حالة مرتبطة بالسفر ومنها 12 حالة لمواطنين كويتيين مرتبطين بالسفر إلي المملكة المتحدة وحالتين كويتيين مرتبطين بالسفر إلي تركيا، وحالة لمواطن كويتي مرتبط بالسفر إلي فرنسا.

وأضاف أن عدد المخالطة 128 حالة وتشمل 20 مواطنا كويتيا و64 حالة من الجنسية الهندية و12 من الجنسية البنجلاديشية و14 من الجنسية المصرية 6 من الجنسية النيبالية و5 من الجنسية الباكستانية و3 من الجنسية السعودية وحالتين من الجنسية التركية و حالة من الجنسية السورية والأردنية.