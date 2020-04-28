» مسئول سوداني عن بث أذان المغرب قبل موعده: أنا شخصيا فطرت

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مسئول سوداني
مسئول سوداني
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إيمان هاني

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ام بى سى مصر

اديب

اذان المغرب

الإذاعة السودانية

رد لقمان أحمد، المدير العام للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، على واقعة إذاعة أذان المغرب قبل موعده في دولة السودان بنحو 10 دقائق.
وقال "أحمد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مع الإعلامي عمرو أديب، إنه وفقا لنتائج التحقيقات الأولية، هناك عدد من الإعلانات المبرمجة كان ينبغي أن تبث قبل أذان المغرب، وفي منتصف الإعلانات أخطأ فني المونتاج ووضع الأذان وسط الإعلانات وتمت إذاعته.
ووصف المدير العام للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، ما حدث بـ"خطأ فادح"، خاصة أن هناك أغلب الشعب السوداني يتابع التليفزيون السوداني، حيث هناك الكثير من الناس أفطروا على هذا الأذان، معلقا: "أنا شخصيا فطرت على هذا الأذان، واكتشفت أنه خاطئ فيما بعد".
واعتذر للشعب السوداني عما حدث، منوها بأن بعض الفتاوى اعتبرت الصيام عاديا، حيث إن الناس لا ذنب لهم.

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