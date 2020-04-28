يتحدث بلغة الدواعش.. اتهام لعلاء مبارك يشعل تويتر

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الدواعش

متطرفة

علاء مبارك

لغة

وجه أحد متابعي علاء مبارك النجل الأكبر للرئيس الراحل حسني مبارك، اتهاما بأنه ينتهج نهجا متطرفا، ويتحدث بلغة الدواعش.

وكتب أحد المغردين قائلا : " أرجو منك لمعزتى لك الابتعاد عن الأفكار المتطرفة و لغة الدواعش لأنها تبعدك كثيراً عن الشعب الذى مازال يحب والدك و يحب جمال مبارك".

وجاء رد علاء مبارك على هذا الاتهام بالقول : " أرجو منك تفكر شوية قبل ما تتكلم، شكراً".

وتفاعل متابعو ومحبو علاء مبارك مع ما وجه إليه من اتهام، حيث علق أحد المغردين : " الأستاذ مسيحي وتقريباً مش عاجبه كلامك بالدين والآيات القرآنية يا آستاذ علاء ، بعض الإخوة المسيحيين بالنسبة لهم عشان متبقاش إرهابى أو متطرف تقطع صلتك بالدين ومتتكلمش بيه بتاتاً ، ربنا يهديهم للحق".

وعلق آخر : " دواعش مين أنت تايه سبحان الله علاء مبارك بقى أفكاره متطرفة إيه المسخرة اللى الناس بقت فيها دى اه يازمن كنتم تخافوا تشفوه فى التلفزيون والله رد عليك رد محترم مع إنك كنت عاوز رد متطرف فعلا".


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