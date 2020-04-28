تخلص من رائحة الفم الكريهة بهذه الطريقة

28 أبريل 2020 - 12:56 م

أحيانا كثيرة يصاحب الصيام رائحة فم كريهة بسبب ساعات الصيام الطويلة ما يسبب الإحراج أحيانا كثيرة خاصة في وقت العمل أو المواصلات العامة.

ولفت المتخصصون إلى أنه من خلال بعض الخطوات يمكن التخلص من هذه الرائحة بالتدريج ومن أهم هذه الخطوات:

الإكثار من شرب المياه في الفترة بين الإفطار والسحور حوالي 3 لترات مياه.

الابتعاد عن الأطعمة الحلوة التي تحتوي علي سكريات.

غسل الأسنان من الضروري بعد السحور لأن هذه الخطوة قادرة علي بعد رائحة الفم الكريهة وتحافظ علي صحة الأسنان.

الامتناع عن التدخين تعتبر أهم خطوة للحصول علي رائحة فم جيدة.

الابتعاد عن المشروبات التي تحتوي علي الكافيين .

تناول وجبات صغيرة في أوقات متفرقة بين الإفطار والسحور.