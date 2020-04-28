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سيدنا عيسى كان كهلا في عمر الـ33 عامًا

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خالد الجندي
خالد الجندي
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فسر الشيخ خالد الجندي الآية الكريمة "وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِ الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ"، موضحا أن معنى الأكمه هو من ولد فاقد للبصر "أعمى"، ومن كان يرى وفقد بصره يصبح "كفيفا".

وشرح الجندي، خلال حديثه ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على شاشة "دي أم سي"، الآية "وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلا وَمِنَ الصَّالِحِينَ"، موضحا أن الكهل هو سن الـ33 عامًا، معقبا :" سيدنا عيسى كان كهلا في عمر الـ33 عاما".

وتابع:"في ناس تفسر الكهولة بمعني أن يشب الشعر والحقيقة أن كهل يعني الشباب في عمر الـ33 عامًا".

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