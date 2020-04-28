  • الثلاثاء 28 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر03:08 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
رمضان صبحي

الأهلي يكشف عن مفاجأة بشأن رمضان صبحي

حقيقة صورة جثمان زعيم كوريا الشمالية

حقيقة صورة جثمان زعيم كوريا الشمالية

مباراة الأهلي والزمالك

"كاف" ينعش خزائن الأهلي والزمالك

الإعلامي عمرو أديب

معلومة جديدة.. وأديب: "نفسي أقولكم خبر حلو"

خالد مجاهد

الصحة: 88% من إصابات الأطقم الطبية من الخارج

علاء مبارك

يتحدث بلغة الدواعش.. اتهام لعلاء مبارك يشعل تويتر

رامز جلال مجنون رسمي

هجوم شرس ضد رامز جلال.. ومرتضى منصور يلجأ للقضاء

مقطع من الفيديو

شاهد.. اللقطات الأولى لدهس ضباط الشرطة في باريس

علي جمعة

خالد منتصر ساخرا: علي جمعة بيفهم حتى في المفاعلات النووية

الزمالك ينعي محمد عبد الوهاب

أسامة حسني يكشف وصية " محمد عبد الوهاب" ولحظة وفاته

بعد تصريحاته عن النبي إدريس..

خالد منتصر ساخرا: علي جمعة بيفهم حتى في المفاعلات النووية

الحياة السياسية

علي جمعة
علي جمعة
Advertisements

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

حواس لـ"علي جمعة ": "أفتي في الدين لكن الآثار لأ"

#

"الجندي": هذا هو رأيي في عدم آداء صلاة الجمعة

#

المغرب ينجح فى القضاء على خلية داعشية قبل تنفيذها أعمالا إرهابية

#

فنانة سعودية تستفز الجميع بمشهد "غير مألوف"

علي جمعة

حواس

خالد منتصر

ابو الهول النبي إدريس

استنكر الكاتب خالد منتصر التصريحات الأخيرة للدكتور على جمعة عن حديثه حول النبي إدريس عليه السلام وأن وجهه يشبه تمثال " أبو الهول".

وأضاف منتصر في مقال له  بعنوان "د. على جمعة بين الحفريات والعنعنات" أن ما قاله المفتى السابق د. على جمعة، ومع كل الاحترام لشخصه، فى برنامجه عن النبى إدريس وبنائه للأهرامات وعلاقته بأوزيريس وأن وجه «أبوالهول» هو وجهه فرض علامة استفهام مؤرقة، حول إقحام رجال الدين والإفتاء فى كل العلوم الحديثة والقديمة، حتى بناء المفاعلات النووية.

وأوضح منتصر أنها ليست المرة الأولى للشيخ الفاضل د. على جمعة التى يبتعد فيها عن ملعبه كرجل دين ويدخل ساحات العلوم التجريبية كعالم وطبيب ومهندس، فمن قبل دخل ملعب طب النساء والتوليد وأفتى بأن أقصى مدة للحمل أربع سنوات وعلى ذلك فالمرأة التى تلد بعد أربع سنوات من سفر زوجها سينسب ابنها إلى هذا الزوج المسكين.

كما أنه دخل قبل أسابيع ملعب هندسة الاتصالات والسوفت وير والموجات الكهرومغناطيسية ورسم علاقة بين الكورونا والـ5G .

وتساءل منتصر : هل رداء رجل الدين هو بمثابة تصريح أو كارنيه دخول كل الملاعب العلمية فى الكون؟، حيث جاء رد د. زاهى حواس قوياً وعلمياً ليحسم تلك النقاط.

وتابع قائلا:  دكتور حواس وضع النقاط على الحروف وانتصر للحفريات على العنعنات ، قائلا : " لدينا الأدلة الكاملة عن أن الملك زوسر هو الذى بنى أول هرم موجود لدينا، وأن الذى غيَّر البناء من الطوب اللبن إلى الحجر هو إيمحتب العبقرى، ولدينا أقدم بردية عُثر عليها إلى الآن، وهى بردية وادى الجرف، والتى يتحدث فيها رئيس العمال (مرر) عن بناء هرم خوفو".

أما عن «أبوالهول» فقد أكد حواس فإنه لا يعود، على حد قول الشيخ على جمعة، إلى ما قبل عهد خوفو وخفرع وهذا خطأ فادح؛ لأن كل الأدلة العلمية تشير إلى أن «أبوالهول» يعود إلى عهد الملك خفرع، وأن نحته تم كى يظهره فى شكل حورس وهو يتعبد إلى الإله رع، والذى يظهر فى المعبد الكائن أمام «أبوالهول».


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نحتاج إلى التراث كله "حلوه ومره"

محمود سلطان

جمال حمدان..عن الإسلام وروح المكان والإنسان

د. هشام الحمامي

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر

العالم يتذوق طعم البيولوجيا المدمرة

عمار بكر

الصحفية التي أغضبت ترامب في ليلة كورونا

فراج إسماعيل

في مايو القادم

ياسر أنور
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» تحذير من الأمم المتحدة بشأن تفشي كورونا بدولة عربية دون اكتشافه
» الإفتاء تجيب: ما حكم نقل الدم في رمضان؟
» 152 إصابة جديدة في الكويت بينهم 14 مصريا
» سعودي شهير.. ضحية رامز مجنون رسمي اليوم
» كشف هوية فتاة بعد مقتلها بـ 40 عاما
» مسئول سوداني عن بث أذان المغرب قبل موعده: أنا شخصيا فطرت
» الأزهر: آية قرآنية تمنع الطلاق وخراب البيوت
» اعتزل التمثيل.. ووجه رسالة موجعة لرامز جلال
» "كاف" يكشف حقيقة إلغاء مباريات دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية
» شاهد.. فتاة تثير الجدل باعترافها بهذا الأمر والشرطة ترد
» تفاصيل محاولة اغتيال الملك "فؤاد الأول"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:47

  • شروق

    05:18

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:37

  • عشاء

    20:07

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية