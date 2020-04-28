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الجريدة الرسمية:

لمدة 3 شهور.. فرض حظر التجول في بعض مناطق شمال سيناء

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رئيس الوزراء مصطفى مدبولي
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي
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وكالات- الدويني فولي

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سيناء

مصطفى مدبولى

الجريدة الرسمية

حظر التجول

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء، قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بفرض حظر التجول في بعض مناطق شمال سيناء لمدة 3 أشهر اعتباراً من الساعة الواحدة صباح الثلاثاء.
وبحسب القرار، يحظر التجول في المنطقة المحددة شرقاً من تل رفح ماراً بخط الحدود الدولية وحتى العوجة غرباً من غرب العريش وحتى جبل الحلال، وشمالاً من غرب العريش ماراً بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية في رفح، وجنوباً من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية.

وتكون توقيتات حظر التجول في المنطقة المشار إليها من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي، عدا مدينة العريش والطريق الدولي من كمين الميدان وحتى الدخول لمدينة العريش من الغرب ليكون حظر التجول من الساعة الواحدة صباحاً وحتى الساعة الخامسة من صباح نفس اليوم، أو لحين إشعار آخر.

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