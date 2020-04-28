شاهد.. اللقطات الأولى لدهس ضباط الشرطة في باريس

28 أبريل 2020 - 12:05 م

تداولت مواقع إخبارية محلية وعالمية مقطع فيديو لحادث دهس متعمد لضباط شرطة أثناء قيامهم بعملهم في العاصمة الفرنسية باريس.

ويظهر مقطع الفيديو الذي نشرته "روسيا اليوم" اللقطات الأولى لحادث الدهس الذي يظهر فيها عناصر من الشرطة تقوم بفحص أوراق سيارة حين جاءت سيارة مسرعة باتجاههم وغير سائقها مسارها ليصدمهم ويلحق بهم إصابات خطيرة،ولم يتم الإعلان حتى الآن عن حالة الضباط الصحية.

جدير بالذكر أن الشرطة الفرنسية فرضت كوردونا أمنيا في منطقة الحادث وجار بالبحث عن الجناة من خلال تفريغ كاميرات المراقبة المتواجدة بالشارع.

شاهد الفيديو..